Новый канал "Слуги народа" обвинили в цензуре: назревает громкий скандал

На 4 канале не выпускают "порочащие" президента сюжеты

Стремление нынешней украинской власти укрепить свои позиции в медиапространстве страны, в том числе путем приобретения каналов и создания лояльного медиахолдинга на базе государственных телеканалов продолжает обрастать скандалами. Так, недавно приобретенный нардепом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым телевизионный 4 канал обвинили в цензуре.

Об этом в среду, 26 января, заявила работающая на 4 канале журналистка Соломия Луковецкая.

В своем сообщении на странице в соцсети Facebook журналистка сообщила, что 25 ноября в 22:00 на 4 канале должен был выйти в эфир новый выпуск программы "Засланцы" о национальных авиалиниях, то есть УНА, которые планирует запустить Владимир Зеленский.

"Но в эфир он так и не попал! Почему? А потому, что ЦЕНЗУРА. Потому что 4 канал выкупил депутат из СЛУГИ НАРОДА АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ, точнее ему родители подарили", — пишет Луковецкая.

Она отмечает, что в новом выпуске программы журналисты разбирались, что не так с этой компанией, и почему это обойдется налогоплательщикам "в копеечку": "Ну, подумаешь, за наши с вами деньги президент решил воплотить собственную мечту и создать авиакомпанию".

В комментарии "Телеграфу" Луковецкая отметила, что не намерена более сотрудничать с нарушившим условия трудового контракта телеканалом.

"Так как это цензура, то наши судьбы с 4 каналом разойдутся", — сказала журналистка.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда на "позеленевшем" 4 канале не выходят нелицеприятные для шестого президента и его команды материалы.

Так, журналистку "Телеграфа" Юлию Забелину еще перед Новым годом пригласили поучаствовать в съемке сюжета в одной из программ 4 канала. Ее просили прокомментировать ситуацию с созданием условного медиахолдинга для власти, о котором "Телеграф" первым и написал.

Однако сюжет сначала длительное время не выходил в эфир, а когда вышел в 20-х числах января уже этого года, то выяснилось, что из него вырезали комментарий, в котором наша корреспондентка обстоятельно объяснила все то, что писала в своих текстах: с фамилиями, кто курирует, зачем и какие каналы нужны.

Формальной причиной исключения ее комментария из сюжета назвали решение редакторов "из-за хронометража".

"Ну… знаем мы такую отговорку ))) хотя, сюжет то все таки вышел, как и программа Березы выходит на 4 канале. Пока что. Так что никого не обвиняю, но как то неприятно, знаете ли", — отметила наша журналистка.

Ранее "Телеграф" уже писал о том, что команда Владимира Зеленского решила создать медиахолдинг, который будет освещать деятельность "слуг народа". Причем, по большей мере, за наши с вами средства, поскольку в этот медиахолдинг войдут среди прочих парламентский телеканал "Рада" и недавно созданный государственный телеканал "Дом".