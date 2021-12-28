Укр

Медиа-империя для Зеленского? "Слуга народа" внезапно купил телеканал

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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"4 канал" начал вещание в 2014 как радио, а затем стал телевизионным каналом в 2015 Новость обновлена 28 декабря 2021, 12:18
"4 канал" начал вещание в 2014 как радио, а затем стал телевизионным каналом в 2015

Нардепа уже представили коллективу как нового владельца.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев приобрел "4 канал". Ранее владельцем телеканала был экс-нардеп Дмитрий Добродомов.

Об этом Ковалев сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что считает это медиа "равноудаленным от всех политических и олигархических групп".

Конечными бенефициарами медиа стали Иван и Наталья Ковалевы — родители нардепа. Новый владелец рассказал, что планирует быстрое развитие телеканала и выведение в лидеры. Ковалев сообщил, что подписал с командой договоренность о независимой редакционной политике и хочет сохранить "проукраинский вектор" вещания.

Среди планов озвучил "усиление объединительных процессов в обществе". Сумма статутного фонда — более 4,36 млн грн, есть также перспективы инвестиций в телеканал. Сообщается, что он будет информационно-развлекательным и на нем будет даваться слово как представителям власти, так и оппозиции.

Кто такой Алексей Ковалев

Нардеп фракции "Слуга народа" уже ранее попадал в медиа из-за ДТП, которое произошло в ноябре. Тогда он за рулем "Мерседеса" попал в аварию на трассе под Киевом.

Избирался Ковалев от Херсонской области. В Верховной Раде занимается, кроме прочего, вопросами акцизов на алкоголь и табак, а также является членом временной комиссии по обнародованным в СМИ вероятным фактам масштабной коррупции чиновников.

Расширение влияния "Слуг народа"

Само по себе приобретение телеканала является важным фактом в медиа сообществе. На фоне вероятного создания медиа-холдинга, который будет продвигать идеи власти и реформирования телеканала "Рада" такая покупка приобретает новые черты.

Напомним, "Телеграф" писал, что не только "Рада" получит обновление — есть вероятность расширения вещания телеканала "Дом" на всю Украину, вместо ОРДЛО, изменений на "24 канале", телеканале Live и других.

Теги:
#Медиа #Слуга народа
"4 канал" начал вещание в 2014 как радио, а затем стал телевизионным каналом в 2015
Политика
Медиа-империя для Зеленского? "Слуга народа" внезапно купил телеканал
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"4 канал" начал вещание в 2014 как радио, а затем стал телевизионным каналом в 2015
Медиа-империя для Зеленского? "Слуга народа" внезапно купил телеканал
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