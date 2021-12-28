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Медіа-імперія для Зеленського? "Слуга народу" раптово купив телеканал

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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"4 канал" почав мовлення у 2014 як радіо, а потім став телевізійним каналом у 2015 Новина оновлена 28 грудня 2021, 12:18
"4 канал" почав мовлення у 2014 як радіо, а потім став телевізійним каналом у 2015

Нардепа вже презентували колективу як нового власника.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов придбав "4 канал". Раніше власником телеканалу був екснардеп Дмитро Добродомов.

Про це Ковальов повідомив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що вважає це медіа "рівновіддаленим від усіх політичних та олігархічних груп".

Кінцевими бенефіціарами медіа стали Іван та Наталя Ковальови – батьки нардепа. Новий власник розповів, що планує швидкий розвиток телеканалу та виведення у лідери. Ковальов повідомив, що підписав з командою домовленість про незалежну редакційну політику і хоче зберегти "проукраїнський вектор" мовлення.

Серед планів озвучив "посилення об’єднавчих процесів у суспільстві". Сума статутного фонду — понад 4,36 млн грн., є також перспективи інвестицій у телеканал. Повідомляється, що він буде інформаційно-розважальним і на ньому надаватиметься слово як представникам влади, так і опозиції.

Хто такий Олексій Ковальов

Нардеп фракції "Слуга народу" вже раніше потрапляв у медіа через ДТП, яке сталося у листопаді. Тоді він за кермом "Мерседесу" потрапив в аварію на трасі під Києвом.

Обирався Ковальов від Херсонщини. У Верховній Раді опікується, крім іншого, питаннями акцизів на алкоголь і тютюн, а також є членом тимчасової комісії з оприлюднених у ЗМІ ймовірних фактів масштабної корупції чиновників.

Розширення впливу "Слуг народу"

Саме по собі придбання телеканалу є важливим фактом у медіаспільноті. На тлі ймовірного створення медіахолдингу, який просуватиме ідеї влади та реформування телеканалу "Рада", така покупка набуває нових рис.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що не тільки "Рада" отримає оновлення — є імовірність розширення мовлення телеканалу "Дом" на всю Україну, замість ОРДЛО, змін на "24 каналі", телеканалі Live та інших.

Теги:
#Медіа #Слуга народу
"4 канал" почав мовлення у 2014 як радіо, а потім став телевізійним каналом у 2015
Політика
Медіа-імперія для Зеленського? "Слуга народу" раптово купив телеканал
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"4 канал" почав мовлення у 2014 як радіо, а потім став телевізійним каналом у 2015
Медіа-імперія для Зеленського? "Слуга народу" раптово купив телеканал
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