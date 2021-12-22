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Тінь Банкової та вплив Росії: хто хоче розділити ОПЗЖ перед виборами до Ради

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Лідери ОПЗЖ Віктор Медведчук, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін
Лідери ОПЗЖ Віктор Медведчук, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін

Партії та їхні лідери вже готуються до боротьби за крісла під куполом

Поки у владі визначаються з датою чергових парламентських виборів і думають над поверненням мажоритарки, опозиційні сили також поступово накопичують ресурси та будують свої стратегії перемоги. Наприклад, "Опозиційна платформа — За життя" на наступні парламентські вибори може піти одразу декількома окремими колонами. Мета такого ходу — отримати більше представництва у Верховній Раді. І хоча публічно ключові функціонери політичної сили це спростовують, неофіційно в партії кажуть, що до такого сценарію схиляється один із лідерів ОПЗЖ, народний депутат та голова виконавчого комітету партії Сергій Льовочкін.

Докладніше про це у тексті "Телеграфа".

Битва санкціями

Про розкол в ОПЗЖ говорять уже не перший рік, але, на відміну від "Слуг народу", опозиційна фракція не виносить сміття з хати і з ключових питань намагається тримати одну позицію, не влаштовуючи публічних баталій.

Втім, після того, як одному з лідерів ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили про підозру у справі про державну зраду та фінансування тероризму, у політичних колах заговорили про бажання групи Бойко-Льовочкіна "віджати" партію під себе. Мало того, Льовочкіна називали одним із ідеологів санкцій проти його колеги по фракції Медведчука.

Побічно чутки про турбулентність в ОПЗЖ підтвердили, наприклад, санкції, які влітку Росія ввела проти Сергія Льовочкіна та його сестри Юлії Льовочкіної. Тоді співрозмовники в партії не під запис говорили, що "кремлівська мітка" — це справа рук Медведчука, який вирішив за допомогою "старшого брата" з Росії дещо остудити запал своїх соратників по партії. Сам Медведчук, як відомо, з лютого перебуває під санкціями РНБО України, як і його канали "112 Україна", NewsOne та Zik.

На якийсь час внутрішньопартійна боротьба в ОПЗЖ затихла, проте незабаром з’явилася інформація про виключення з партії народного депутата Іллі Ківи (входить до групи Медведчука). Тоді інцидент досить швидко зам’яли, обійшовшись "сухим" пресрелізом на партійному сайті. Але диму без вогню не буває, і в оточенні Медведчука тоді заявляли, що подібні витівки можуть бути підступами групи "газовиків" — Льовочкіна, Фірташа, Бойка.

Тінь Банкової

Складності ситуації додавало і те, що якийсь час у Сергія Льовочкіна спостерігалося потепління з Офісом президента. Як кажуть співрозмовники "Телеграфа" у "Слузі народу", завдяки минулим тісним зв’язкам із нинішнім радником голови ВП Михайлом Подоляком, Льовочкін був у ОП, проте в недавньому минулому це припинилося. І здебільшого з ініціативи Льовочкіна.

Коли у президента задумалися про створення свого "медіа-холдингу", то з ОП звернулися до Льовочкіна із пропозицією запустити на каналі "Інтер" (співвласником якого той є) нове ток-шоу Андрія Пальчевського. Пальчевський, як відомо, раніше був частим експертом на каналах Медведчука і навіть висувався у мери Києва. Льовочкін Банковий відмовив, проєкт "Про життя з Андрієм Пальчевським" за 12 млн грн купив державний телеканал "ДОМ".

Кожен сам за себе чи разом проти Зеленського?

Про новий розкол у ОПЗЖ заговорили нещодавно. Як зазначають співрозмовники, переважно такі розмови ведуться з боку крила "газовиків". Мовляв, токсичність Медведчука та його оточення почала зашкалювати, варто йти на вибори двома колонами, хоч і залишатися на одному електоральному полі.

За всіма соціологічними опитуваннями у лідера фракції Юрія Бойка дуже непогані показники в рейтингах президента – за недавніми даними КМІС він має 9,4% підтримки. Він майже завжди посідає третє місце. Чого не скажеш про того ж Медведчука, який має стабільно високий антирейтинг.

У крилі Медведчука у відповідь на це наголошують, що розколу партії не допустять насамперед у Росії. "Він (Бойко — авт.) може цього хотіти, але в РФ на це благословення не дадуть, скажімо так. Там (у Росії — авт.) розуміють, що Медведчук їм потрібен у владі, а сам він не пройде до парламенту. Логічніше було б взагалі йти об’єднаним флангом, на кшталт об’єднання з Новинським і Ахметовим, адже йому (Ахметову — авт.) теж треба заводити свої сили в наступний парламент, і мова не тільки про групи, пов’язані з Аваковим і Гройсманом, — прокоментував "Телеграфу" не під запис нардеп з "ОПЗЖ", що входить в групу МедведчукаАле на цьому фланзі є й недоговороспроможні люди на кшталт Мураєва (Євген Мураєв, екснардеп, лідер партії "НАШІ", власник телеканалу "Наш", — авт.). Втім, предметних розмов про таке об’єднання поки що не велося. Зараз ми бачимо формування загального консенсусу проти Зеленського та його другого терміну. Очевидно, що цей план краще здійснювати разом", — сказав депутат із ОПЗЖ.

Увага на рейтинги

Офіційно ж плани щодо роз’єднання під майбутні вибори в партії заперечують.

"Таких обговорень (про роз’єднання — авт.) немає. А об’єднуватися можна лише навколо ідеологій, а не навколо прізвищ", — прокоментував "Телеграфу" лідер фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко.

Але попри те, що публічно коментувати цю тему в партії не хочуть, до виборів все ж таки доведеться визначатися — скількома колонами йти і під якими брендами. Варто враховувати, що на цьому умовно проросійському електоральному полі працює одразу кілька політичних сил. Навіть в Офісі президента думали про створення свого проєкту, розрахованого на цю аудиторію.

"Електорат колишньої "Партії регіонів" розділений на три колони. Сучасну та проросійську нішу займає "Партія Шарія", у неї близько 3% підтримки, — коментує "Телеграфу" голова соціологічного агентства "Рейтинг" Олексій Антипович. — Основну частину займає ОПЗЖ, але є також хороша перспектива у партії Мураєва "НАШІ", яка станом на сьогодні точно долає 5% бар’єр. Якщо припускати, що ОПЗЖ піде двома колонами, то можна буде чітко побачити партію Кремля — кум Путіна з його соратниками та партію промисловців на чолі з Бойко".

На думку соціолога, похід чотирма колонами допоміг би отримати більшу кількість депутатських мандатів.

"І Шарій має виключно своїх послідовників, і Мураєв, і Медведчук. Тому ж Бойко легше зміщуватись в центр України, не чіпляючи проросійську нішу, віддаючи її Медведчуку. Такий підхід міг би закрити ширший спектр настроїв, який існує в електораті колишньої "Партії регіонів". Чотири проєкти точно наберуть більше, ніж два або один. А ось їхнє злиття в один проєкт дало б менший відсоток. Також як і гіпотетичне злиття, наприклад, Гройсмана та Разумкова", — вважає експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року, куди увійшли відразу три представники ОПЗЖ.

Теги:
#Верховна Рада #Вибори #ОПЗЖ
Лідери ОПЗЖ Віктор Медведчук, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін
Політика
Тінь Банкової та вплив Росії: хто хоче розділити ОПЗЖ перед виборами до Ради
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Лідери ОПЗЖ Віктор Медведчук, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін
Тінь Банкової та вплив Росії: хто хоче розділити ОПЗЖ перед виборами до Ради
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