Тень Банковой и влияние России: кто хочет разделить ОПЗЖ перед выборами в Раду

Партии и их лидеры уже готовятся к борьбе за кресла под куполом

Пока во власти определяются с датой очередных парламентских выборов и думают над возвращением мажоритарки, оппозиционные силы также понемногу накапливают ресурсы и строят свои стратегии победы. К примеру, "Оппозиционная платформа — "За жизнь" на следующие парламентские выборы может пойти сразу несколькими отдельными колоннами. Цель такого хода — получить большее представительство в Верховной Раде. И хотя публично ключевые функционеры политической силы это опровергают, неофициально в партии говорят, что к такому сценарию склоняется один из лидеров ОПЗЖ, народный депутат и глава исполнительного комитета партии Сергей Левочкин.

Подробнее об этом в тексте "Телеграфа".

Битва санкциями

О расколе в ОПЗЖ говорят уже не первый год, но, в отличие от "Слуг народа", оппозиционная фракция не выносит сор из избы и по ключевым вопросам старается держать one voice позицию, не устраивая публичных баталий.

Впрочем, после того, как одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку объявили о подозрении по делу о государственной измене и финансировании терроризма, в политических кругах заговорили о желании группы Бойко-Левочкина "отжать" партию под себя. Более того, Левочкина называли одним из идеологов санкций против его коллеги по фракции Медведчука.

Косвенно слухи о турбулентности в ОПЗЖ подтвердили, например, санкции, которые летом Россия ввела против Сергея Левочкина и его сестры Юлии Левочкиной. Тогда собеседники в партии не под запись говорили, что "кремлевская метка" — это дело рук Медведчука, который решил при помощи «старшего брата» из России несколько остудить пыл своих соратников по партии. Сам Медведчук, как известно, с февраля находится под санкциями СНБО Украины, как и его каналы "112 Украина", NewsOne и Zik.

На какое-то время внутрипартийная борьба в ОПЗЖ утихла, однако вскоре появилась информация о якобы исключении из партии народного депутата Ильи Кивы (входит в группу Медведчука). Тогда инцидент достаточно быстро замяли, обойдясь "сухим" пресс-релизом на партийном сайте. Но дыма без огня не бывает, и в окружении Медведчука тогда заявляли, что подобные выходки могут быть происками группы «газовиков» — Левочкина, Фирташа, Бойко.

Тень Банковой

Сложности ситуации добавляло и то, что какое-то время у Сергея Левочкина наблюдалось потепление с Офисом президента. Как говорят собеседники "Телеграфа" в "Слуге народа", благодаря прошлым тесным связям с нынешним советником главы ОП Михаилом Подоляком, Левочкин был вхож в ОП, однако в недавнем прошлом это прекратилось. И, по большей части, по инициативе Левочкина.

Когда у президента задумались о создании своего "медиа-холдинга", то из ОП обратились к Левочкину с предложением запустить на канале "Интер" (совладельцем которого тот является) новое ток-шоу Андрея Пальчевского. Пальчевский, как известно, ранее был частым экспертом на каналах Медведчука и даже выдвигался в мэры Киева. Левочкин Банковой отказал, проект "Про жизнь с Андреем Пальчевским" за 12 млн грн купил государственный телеканал "ДОМ".

Каждый сам за себя или вместе против Зеленского?

О новом расколе в ОПЗЖ заговорили относительно недавно. Как отмечают собеседники, по большей части такие разговоры ведутся со стороны крыла "газовиков". Дескать, токсичность Медведчука и его окружения стала зашкаливать, стоит идти на выборы двумя колонами, хотя и оставаться на одном электоральном поле.

По всем социологическим опросам у лидера фракции Юрия Бойко весьма неплохие показатели в рейтингах президента – по недавним данным КМИС у него 9,4% поддержки. Он почти всегда занимает третье место. Чего не скажешь о том же Медведчуке, у которого стабильно высокий антирейтинг.

В крыле Медведчука в ответ на это подчеркивают, что раскола партии не допустят, прежде всего, в России. "Он (Бойко — авт.) то может этого хотеть, но в РФ на это благословения не дадут, скажем так. Там (в России — авт.) понимают, что Медведчук им нужен во власти, а сам он не пройдет в парламент. Логичнее было бы вообще идти объединенным флангом, вроде объединения с Новинским и Ахметовым. Ему (Ахметову — авт.) ведь тоже нужно заводить свои силы в следующий парламент, и речь не только о группах, связанных с Аваковым и Гройсманом, — прокомментировал "Телеграфу" не под запись нардеп из "ОПЗЖ", входящий в группу Медведчука - Но на этом фланге есть и недоговороспособные люди, вроде Мураева (Евгений Мураев, экс-нардеп, лидер партии "НАШИ", собственник телеканала "Наш", — авт.). Впрочем, предметных разговоров про такое объединение пока не велось. Сейчас мы видим формирование всеобщего консенсуса против Зеленского и его второго срока. Очевидно, что этот план лучше осуществлять вместе", — сказал депутат из ОПЗЖ.

Внимание на рейтинги

Официально же планы по разъединению под будущие выборы в партии отрицают.

"Таких обсуждений (по разъединению — авт.) нет. А объединяться можно только вокруг идеологий, а не вокруг фамилий", — прокомментировал "Телеграфу" лидер фракции «ОПЗЖ» Юрий Бойко.

Но, несмотря на то, что публично комментировать эту тему в партии не хотят, до выборов все же придется определяться — сколькими колонами идти и под какими брендами. Стоит учитывать, что на этом условно пророссийском электоральном поле работает сразу несколько политических сил. Даже в Офисе президента раздумывали о создании своего проекта, рассчитанного на эту аудиторию.

"Электорат бывшей "Партии регионов" разделен на три колоны. Современную и пророссийскую нишу занимает "Партия Шария", у нее около 3% поддержки, — комментирует "Телеграфу" глава социологического агентства "Рейтинг" Алексей Антипович. — Основную часть занимает ОПЗЖ, но есть также хорошая перспектива у партии Мураева "НАШИ", которая по состоянию на сегодня точно преодолевает 5% барьер. Если допускать, что ОПЗЖ пойдет двумя колонами, то можно будет четко увидеть партию Кремля — кум Путина с его соратниками и партию промышленников во главе с Бойко".

По мнению социолога, поход четырьмя колонами помог бы получить бОльшее количество депутатских мандатов.

"И Шарий имеет исключительно своих последователей, и Мураев, и Медведчук. Тому же Бойко будет легче смещаться в центр Украины, не цепляя пророссийскую нишу, отдавая ее Медведчуку. Такой подход мог бы закрыть более широкий спектр настроений, который существует в электорате бывшей "Партии регионов". Четыре проекта точно наберут больше, чем два или один. А вот их слияние в один проект дало бы меньший процент. Также, как и гипотетическое слияние, например, Гройсмана и Разумкова",- считает эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года, куда вошли сразу три представителя ОПЗЖ.