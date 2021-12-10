Грязная история: ради спасения “Слуг” власти думают переносить выборы и оставлять “мажоритарку”

Нынешние власти Украины ищут варианты того, как получить больше депутатов в следующем созыве парламента

«Слуги народа» рассматривают возможность перенести дату очередных выборов в Верховную Раду и оставить мажоритарную систему, чтобы провести в следующий парламент больше своих депутатов. И хотя часть собеседников в Верховной Раде говорит, что за оставшиеся два года власть может изменить свое мнение, уже сейчас ясно, что при существующих рейтингах получить большинство партии Владимира Зеленского в следующий раз не удастся. А это значит, нужно искать варианты решения проблемы.

Подробнее о планах власти — в материале «Телеграфа».

Конституция и суд

На недавнем спонтанном пресс-марафоне президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможном переносе выборов, сказал, что это должен решить Конституционный суд и что народные депутаты «если захотят, то обратятся туда». Учитывая прямую зависимость партии «Слуга народа» от Банковой, после таких слов главы государства, в политикуме всерьез заговорили о переносе выборов. Ряд высокопоставленных собеседников в «Слуге народа» подтверждает «Телеграфу» такие намерения.

«Сейчас ищут, кто подпишет такое обращение в КС, потому что политически это грязная история. До нового года этого точно делать не будут»,- комментирует собеседник во фракции, уточняя, что ответственным за сбор подписей будет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Все дело в том, что согласно 77 статьи Конституции, очередные выборы народных депутатов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной рады. Также, в 76 статье Конституции написано, что срок полномочий парламента – 5 лет.

Уйти раньше или задержаться

Юридическая заковырка, на которую как раз и хотят опираться в президентской политсиле, состоит в том, что прошлые выборы были досрочные, а значит, Верховная Рада отработает меньше 5 лет.

«Это будет пересмотр срока полномочий парламента, потому что несправедливо, что нынешний созыв проработает не 5 лет, а 4 года, — комментирует один из юристов в «СН». — Да и в других фракциях не против еще задержаться в этом парламенте»,- говорит он.

Выгоды от такого переноса выборов для власти очевидны: во-первых, проведение парламентских выборов после избрания президента поможет "Слуге" получить больше количества депутатских мандатов. Социологические опросы, проводимые в последнее время, говорят о том, что рейтинг «Слуги народа» сильно упал и сейчас находится на уровне 13-15%, а вот у Владимира Зеленского ситуация получше – у него до 25% поддержки. Поэтому на волне возможного успеха от выборов президента, как раз и оптимально было бы провести выборы парламента.

Во-вторых, если провести выборы в срок, то велик шанс получить парламент, который будет в оппозиции к президенту.

И президент, и «Слуга народа» апеллируют к Конституционному суду. Хотя, из-за конституционного кризиса, разгоревшегося еще в прошлом году, сейчас в этой структуре нет лояльного Банковой большинства.

«Сама постановка «перенос выборов» это все-таки про досрочные выборы. По парламентским выборам существует коллизия из-за противоречивых норм Конституции. Получается, что если парламент начал свою работу 29 августа 2019 года, то с 30 августа 2023 года начинается пятый год полномочий. Но к октябрю, к выборам, пройдет только два месяца этого пятого года полномочий. Эта коллизия может быть решена или КС (если будет такое обращение) или Центризбиркомом. В Избирательном кодексе указано, что выборы оглашает ЦИК после окончания срока полномочий ВРУ. А это, возвращаемся снова, по истечению пяти лет»,- комментирует «Телеграфу» нардеп и член регламентного комитета парламента Павел Фролов.

А вот бывший замглавы ЦИК Андрей Магера говорит, что никаких коллизий в связи с датой выборов нет, и быть не может.

«Пятый год этого девятого созыва начнется 29 августа 2023 года. То, что они ссылаются на 76 статью Конституции, не означает, что пять лет полномочий, который там прописаны, нужно понимать буквально. Это просто срок действия представительского мандата. Это все равно, что вы в аптеке покупаете лекарства, и там говорится, что срок их действия год, но это же не значит, что вы этим лекарством будете пользоваться больше времени? Партия власти, идя на выборы, понимала, что они избираются де-факто на 4 года и 3 месяца. КС тут нечего трактовать» — комментирует он «Телеграфу».

Вернуть отмененную мажоритарку

Еще одним вариантом, как получить больше депутатов в следующем созыве парламента, во власти рассматривается вопрос отсрочки отказа от мажоритарной системы выборов.

С 1 декабря 2023 года в Украине выступает в силу новый Избирательный кодекс. Изменения проголосовали ещё при предыдущей власти — летом 2019 года, после долгих политических баталий.

Тогда проголосовали за долгожданные открытые списки, убрав мажоритарку, но с некоторой оговоркой. Избиратели должны будут голосовать не только за номер партии, но и за номер кандидата в списке. Чем больше голосов набирает кандидат — тем выше он поднимается по партийному списку. Но закреплённой будет первая девятка списка — ее будет формировать сама политическая сила и голосовать за неё не надо будет.

В случае отсрочки вступления в силу этого решения, расчет властей прост: на довыборах в Раду, например, побеждают исключительно кандидаты от партии власти.

Иногда это становится результатом договора с местными элитами, или сомнительного подсчета голосов, как это было на выборах по 87 округу. Там, как известно, победил ставленник "слуг" Василий Вирастюк. О нарушениях на этом округе постоянно писала гражданская сеть «ОПОРА» и кандидаты-конкуренты. Тем не менее, Вирастюк таки пополнил ряды "Слуги народа" в парламенте.

Под куполом на Грушевского единства по этому поводу нет.

«Сейчас во власти 50/50 разделение по этому поводу. Одни думают оставить ту систему, которая есть с закрепленной девяткой (согласно новому Избирательному кодексу, — Ред.), а часть хочет вернуть мажоритарку. В первую очередь, нынешние мажоритарщики. Но до выборов все еще может сто раз поменяться»,- комментирует один из внефракционных депутатов.

По мнению Магеры, оставлять мажоритарку нельзя по нескольким причинам, в том числе, и из-за невозможности сформировать полный состав парламента.

«С точки зрения Конституции, самым оптимальным вариантом выборов являются выборы по пропорциональной системе. Потому что она помогает политической структуризации Верховной Рады. Так как в парламенте обязательно должна существовать коалиция. Это же будет способствовать и устойчивости правительства — говорит бывший замглавы ЦИК. — Кроме того, депутаты приносят присягу перед всем народом Украины, а не перед отдельно взятым округом. Если останется "мажоритарка", то мы не сможем избрать полный состав ВРУ, 450 депутатов. Потому что не сможем избрать депутатов в Крыму, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И еще одна причина – вопрос коррупционогенности. Потому что по "мажоритарке" можно манипулировать с подсчетом голосов»,- отметил Магера.