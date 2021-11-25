Еще одна "Укрзализныця"? В Украине появится национальная авиакомпания

За два года на строительство планируют потратить минимум 3 миллиарда гривен

В 2021 году в Украине стартует строительство грандиозного проекта в транспортной системе — национальной авиационной компании.

Такая информация прозвучала от президента Владимира Зеленского во время выступления на форуме "Большое строительство: авиация и туризм", сообщает "Телеграф".

По мнению главы государства, на такой шаг правительство идет, чтобы в сфере авиаперевозок наконец-то были учтены желания и интересы Украины.

"От обещаний переходим к практической реализации. Это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент добавил, что проект одобрили иностранные консультанты — Франция оценивала экономическую составляющую подобной идеи. По мнению Зеленского, создание такой компании поможет Украине укрепить имидж и статус, как современного государства.

Дополнительно на форуме стало известно, что еще до конца 2021 года бюджет выделит для создания национальной авиакомпании 0,5 млрд гривен. Эти деньги будут потрачены на создание уставного капитала компании. Уже в новом, 2022 году, проект получит дополнительное государственное финансирование в большем объеме. На него планируют потратить еще 2,5 млрд гривен.

После создания и запуска предприятия его надеются увидеть прибыльным уже в течении первых пяти лет.

Добавим, что компания получит название Ukrainian National Airlines. Сокращенно её уже предлагают называть "ЮНА".

В сети уже начали высказывать опасения насчет того, что этот проект может по итогу превратиться в "Укрзализныцю", которая постоянно в долгах и предоставляет услуги не лучшего качества.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какая известная авиакомпания разозлила украинцев тем, что летает в Киев через российское воздушное пространство.