"Вычеркиваем": популярная авиакомпания оскандалилась полетами в Украину через Россию

Пользователи сети заявили, что откажутся от услуг авиакомпании из-за этого

Авиакомпания Qatar Airways разозлила украинцев из-за того, что совершает авиаперелеты из Дохи (столица Катара) в Киев (столица Украины) через Российскую Федерацию. Пользователи сети отмечают, что воздушные суда по такому маршруту делают большой крюк, однако компания не перестает летать через РФ.

Странный маршрут катарской компании подметил военный эксперт Андрей Шор и написал об этом в Facebook.

"Вычеркнул для себя одну авиакомпанию. Qatar, оказывается, часто летает в Киев через раська федераську", — говорится в комментарии эксперта.

Qatar Airways летает в Киев через РФ

В комментариях к публикации пользователи Facebook также удивились такому маршруту Qatar Airways из Дохи в Киев. Пользователи задались вопросом, зачем делать такой крюк, если через Грузию можно пролететь гораздо быстрее.

Некоторые люди писали, что "так можно улететь на долго", отмечая, что в РФ могут задержать любого неугодного им украинского блогера. Стоит упомянуть Беларусь, где после посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, был задержан оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Еще часть пользователей пыталась найти объяснение такому маршруту из Дохи в Киев авиакомпании Qatar Airways, оправдывая рисками полетов над временно оккупированными территориями.

Многие заявили, что после этого перестанут пользоваться услугами авиакомпании Qatar Airways.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале вокруг поисковика авиабилетов Aviasales. Все дело в том, что сервис рекламирует полеты в оккупированный Крым, хотя Украина еще в 2014 году закрыла воздушное пространство над полуостровом.