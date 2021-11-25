Ще одна "Укрзалізниця"? В Україні з’явиться національна авіакомпанія

За два роки на будівництво планують витратити щонайменше 3 мільярди гривень

Із 2021 року в Україні стартує будівництво грандіозного проєкту для транспортної системи — національної авіаційної компанії.

Така інформація пролунала від президента Володимира Зеленського під час виступу на форумі "Велике будівництво: авіація та туризм", повідомляє "Телеграф".

На думку глави держави, на такий крок уряд йде, щоб у сфері авіаперевезень нарешті було враховано бажання та інтереси України.

"Від обіцянок переходимо до практичної реалізації. Це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні", — наголосив Володимир Зеленський.

Також президент додав, що проєкт схвалили іноземні консультанти – Франція оцінювала економічну складову такої ідеї. На думку Зеленського, створення подібної компанії допоможе Україні зміцнити імідж та статус як сучасної держави.

Додатково на форумі стало відомо, що ще до кінця 2021 року бюджет виділить для створення національної авіакомпанії 0,5 млрд гривень. Ці гроші будуть витрачені створення статутного капіталу компанії. Вже у новому, 2022 році, проєкт отримає додаткове державне фінансування у більшому обсязі. На нього планують витратити ще 2,5 млрд гривень.

Після створення та запуску підприємства його сподіваються побачити прибутковим уже протягом перших п’яти років.

Додамо, що компанія отримає назву Ukrainian National Airlines. Скорочено її пропонують називати "ЮНА".

У мережі вже почали висловлювати побоювання щодо того, що цей проєкт може перетворитися на "Укрзалізницю", яка постійно в боргах і надає послуги не найкращої якості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, яка відома авіакомпанія розлютила українців тим, що літає до Києва через російський повітряний простір.