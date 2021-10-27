"Викреслюємо": популярна авіакомпанія оскандалилася польотами в Україну через Росію

Користувачі мережі заявили, що відмовляться від послуг авіакомпанії через це

Авіакомпанія Qatar Airways розлютила українців через те, що здійснює авіаперельоти з Дохи (столиця Катару) до Києва (столиця України) через Російську Федерацію. Користувачі мережі відзначають, що повітряні судна за таким маршрутом роблять великий гак, однак компанія не перестає літати через РФ.

Дивний маршрут катарської компанії помітив військовий експерт Андрій Шор і написав про це у Facebook.

"Викреслив для себе одну авіакомпанію. Qatar, виявляється, часто літає до Києва через раська федераську", — йдеться у коментарі експерта.

Qatar Airways літає у Київ через РФ

У коментарях до публікації користувачі Facebook також здивувалися такому маршруту Qatar Airways з Дохи до Києва. Користувачі задалися питанням, навіщо робити такий гак, якщо через Грузію можна пролетіти значно швидше.

Деякі люди писали, що "так можна полетіти на довго", зазначаючи, що у РФ можуть затримати будь-якого неугодного їм українського блогера. Варто згадати лише Білорусь, де після посадки в аеропорту Мінська літака авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Ще частина користувачів намагалася знайти пояснення такому маршруту з Дохи до Києва авіакомпанії Qatar Airways, виправдовуючи це ризиками польотів над тимчасово окупованими територіями.

Багато хто заявив, що після цього перестане користуватися послугами авіакомпанії Qatar Airways.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал довкола пошуковика авіаквитків Aviasales. Вся справа у тому, що сервіс рекламує польоти в окупований Крим, хоча Україна ще в 2014-му році закрила повітряний простір над півостровом.