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"Йде політична гра": батько Протасевича розкрив подробиці у справі сина

"Йде політична гра": батько Протасевича розкрив подробиці у справі сина
10:06 Сьогодні Телеграф

Батько підозрюваного в терористичній діяльності журналіста Романа Протасевича Дмитро розповів подробиці у справі сина, який вийшов з СІЗО під домашній арешт.

Про це повідомляє ВВС.

Дмитро Протасевич каже, що йому складно коментувати даний крок влади Білорусі і їх цілі.

"Може бути, йде політична гра, - каже батько Романа, запевняючи, що звинувачення з сина і його подруги Софії Сапеги не зняті. - Вони все одно під повним контролем влади. Слідство ведеться. Ми явно не зраділи. Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорить. Якщо змінили запобіжний захід, це поліпшення їх побутових умов. В іншому, що буде далі, невідомо".

Дмитро Протасевич каже, що і Софія, і Роман живуть в окремих зйомних квартирах. Втім, не виключено, що підозрюваним дозволено виходити на вулицю.

За словами адвоката Сапеги Антона Гашинського, з СІЗО його підзахисну випустили 3 дні тому. Дівчина вже бачилася з батьками - обідала з ними в ресторані біля будинку. Гашинський прогнозує, що доля Софії буде "певною і позитивною".

"Думаю, вона буде вдома", - сподівається адвокат.

Нагадаємо, що Софію затримали 23 травня разом з екс-головним редактором ТГ-каналу "Nexta" Романом Протасевичем. Борт Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, був примусово посаджений в Мінську через повідомлення про нібито мінування. Хлопця і дівчину звинуватили в терористичній діяльності і відправили в СІЗО.

Як повідомлялося раніше, на початку червня Протасевич дав інтерв'ю на білоруському телебаченні, де засвітив в кадрі нові шрами на руках.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Білорусь, Домашній арешт, Роман Протасевич, Софія Сапега, Справа Протасевича.
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