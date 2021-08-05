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Aviasales пропонують польоти з Києва до Криму: назріває скандал

Aviasales пропонують польоти з Києва до Криму: назріває скандал
12:47 Сьогодні Телеграф фото hightech.fm

Популярного пошуковика авіаквитків Aviasales ризикує потрапити у великий скандал. Вся річ у тому, що сервіс рекламує польоти в окупований Крим, хоча Україна ще в 2014-му році закрила повітряний простір над півостровом.

Скориставшись пошуком на сайті можна прокласти, наприклад, маршрут з Києва до Сімферополя. Пошуковик пропонує зробити пересадку в Польщі або Туреччини, а потім через аеропорт в Москві долетіти і до Сімферополя. Полетіти можна хоч сьогодні. Вартість такого задоволення стартує від 14-ти тисяч гривень. В дорозі доведеться провести майже добу.

Квитки пропонують на сьогоднішню дату

Квитки пропонують на сьогоднішню датуНагадаємо, що в березні 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованих Кримом через неможливість гарантувати безпеку польотів. Всіх аеропорти на території Криму офіційно припинили роботу. Проте Росія регулярно порушує цю заборону.

У зв'язку з цим Україна регулярно проводить арешти російських літаків і накладає санкції на російських авіаперевізників.

Відзначимо, що Aviasales є метапошуковим сервісом і не продає квитки. Знайшовши потрібний квиток, користувач переходить на сторінку авіакаси або авіакомпанії, щоб здійснити оплату. Разом з тим сервіс може сам модерувати і, наприклад, в разі завищення цін перевізником виключити його з пошуку.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
Перегляди: 38

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Окупований Крим, Aviasales, авіасейлс.
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