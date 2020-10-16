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США сняли запрет на полеты своих самолетов над Крымом: над Днепром ограничения оставили

США сняли запрет на полеты своих самолетов над Крымом: над Днепром ограничения оставили
11:52 Сегодня Телеграф
Американская авиация не летала над Симферополем с 2014 года

С 27 октября текущего года Соединенные Штаты Америки отменяют запрет на полеты в воздушном пространстве Симферополя. Соответствующее постановление обнародовано Федеральным авиационным управлением США.

"В связи с изменением условий в Украине и сопутствующими рисками для гражданской авиации США… не продлевается запрет на отдельные рейсы в определенных районах Симферополя… срок действия которого истекает 27 октября 2020 года", - говорится в документе.

При этом полеты над украинским городом Днепр ограничены еще на год. Отмечается, что для гражданских самолетов сущесвует опасность из-за военных действий на Донбассе. Запреты полетов над Симферополем и Днепром ввели в 2014 году.

Как известно, летом 2014 года российской ракетой "Бук" над Донбассом был сбит лайнер "Малазийских авиалиний" рейса МН17. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

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США, Симферополь, Крым, Днепр, Самолеты.

Автор:

Телеграф
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