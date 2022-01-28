"Слугу народу" та брата українського "кіборга" затримано при отриманні хабаря — ЗМІ

Про затримання повідомив відомий журналіст Юрій Бутусов

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали народного депутата "Слуги народу" Сергія Кузьміних, повідомляє на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

За словами журналіста, відповідну інформацію ЗМІ отримало від джерел у правоохоронних органах.

"За попередніми даними, затримання відбулося при передачі народному депутату значної суми грошей, які детективи кваліфікують як отримання хабаря. "Цензор.Нет" зв'язувались з Кузьміних для отримання коментаря, проте він наразі поза зоною досягнення. Кузьміних до походу в політику був відомим волонтером у Житомирі, який надавав допомогу нашим військовим. З’ясовуватимемо подробиці цієї історії", — розповів Бутусов.

Зазначимо, що Сергій Кузьміних відомий як брат українського військового, одного із "кіборгів" (учасників оборони Донецького аеропорту), підполковника Олега Кузьміних. Останній командував підрозділом "кіборгів" та 20 січня 2015 року потрапив у полон проросійських бойовиків. Був звільнений із полону 22 травня 2015 року, після чого повернувся до рідного Житомира.

Олег Кузьміних

Після повернення з полону створив благодійну організацію "Фонд Братів Кузьміних". Фонд надає адресну допомогу постраждалим внаслідок бойових дій, а також займається реабілітацією українських бійців, які повернулися з фронту.

Як раніше повідомляв "Телеграф", журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, згідно з яким родичі народного депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка за останні два роки придбали майна майже на 15 млн грн. При цьому їхній дохід нібито не відповідає подібним витратам. Крім того, сам парламентарій, будучи офіційним мільйонером, винаймає житло, за яке отримує по 20 тис. грн компенсації з бюджету.