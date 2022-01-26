Нардеп-мільйонер винаймає житло за бюджетні гроші, купуючи мамі Tesla (розслідування)

Сам народний обранець спростував слова журналістів, проте справою зайнялося НАБУ

Журналісти Bihus.Info провели нове розслідування, згідно з яким рідні нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка за останні два роки придбали майно майже на 15 млн грн, нібито не маючи належного доходу. А ось сам народний обранець, будучи офіційним мільйонером, винаймає житло, за яке отримує по 20 000 грн компенсації з бюджету.

Згідно з сюжетом, у 2021 році на оренду житла для Клочка з держскарбниці виділили 263 000 грн. Цікаво, що за декларацією і нардеп, та його дружина мають чималі суми. Так, у 2020 році нардеп отримав 820 000 грн від продажу авто та 517 000 зарплати. А його дружина — 368 тисяч після автопродажу та 3,4 млн грн від підприємницької діяльності. Є в сім’я, пишуть журналісти, і чимало заощаджень готівкою: 3,5 млн грн і 200 тисяч доларів.

Втім, продовжують у Bihus.Info, нерухомості у Андрія Клочка немає, а проживає він нібито на околиці Києва у квартирі площею 100 "квадратів".

Проте житлове питання, кажуть журналісти, не заважає нардепу щороку поповнювати автопарк, у якому зараз Volvo 2017-го та Lexus 2018-го.

Авто нардепа

Автопарк Клочка

Тим часом у мами та сестри, згідно з розслідуванням, з’явилися дві квартири у Києві, будинок, земельні ділянки та Tesla Model X 2016 року, що оцінили у 14,5 млн грн.

Андрій Клочко у відповідь на слова журналістів заявив, що не брав жодної участі у покупках для матері. За його словами, з нерухомістю мамі допомогла сестра — "дуже багата людина".

Втім, Bihus.Info провели ці слова та впевнені, що у сестри не вистачило б коштів навіть для часткової купівлі цих володінь.

Після розслідування даного ЗМІ діяльністю "слуги народу" зайнялися Національне антикорупційне бюро та Національне агентство із запобігання корупції.

Нагадаємо, скандальний депутат Артем Дмитрук влаштував бійку в приміщенні Одеської міської ради і пустив у хід кулаки.