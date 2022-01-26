Нардеп-миллионер снимает жилье за бюджетные деньги, покупая маме Tesla (расследование)

Сам народный избранник опроверг слова журналистов, однако делом занялось НАБУ

Журналисты Bihus.Info провели новое расследование, согласно которому родные нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко за последние два года приобрели имущество почти на 15 млн грн, якобы не имея должного дохода. А вот сам народный избранник, являясь официальным миллионером, снимает жилье, за которое получает по 20 000 грн компенсации из бюджета.

Согласно сюжету, в 2021 году на аренду жилья для Клочко из госказны выделили 263 000 грн. Интересно, что по декларации и нардеп, и его жена имеют немалые суммы. Так, в 2020 году нардеп получил 820 000 грн от продажи авто и 517 000 зарплаты. А его супруга — 368 000 после автопродажи и 3,4 млн грн от предпринимательской деятельности. Имеется в семья, пишут журналисты, и немало сбережений наличкой: 3,5 млн грн и 200 тысяч долларов.

Впрочем, продолжают в Bihus.Info, недвижимости у Андрея Клочко нет, а проживает он якобы на окраине Киева в квартире площадью 100 "квадратов".

Однако жилищный вопрос, говорят журналисты, не мешают нардепу каждый год пополнять автопарк, в котором сейчас Volvo 2017-го года и Lexus 2018-го.

Авто нардепа

Автопарк Клочко

Тем временем у мамы и сестры, согласно расследованию, появились две квартиры в Киеве, дом, земельные участки и Tesla Model X 2016 года, что оценили в 14,5 млн грн.

Андрей Клочко в ответ на слова журналистов заявил, что не принимал никакого участия в покупках для матери. По его словам, с недвижимостью маме помогла сестра — "очень обеспеченный человек".

Впрочем, Bihus.Info провелили эти слова и уверены, что у сестры не хватило бы средств даже для частичной покупки данных владений.

После расследования данного СМИ деятельностью "слуги народа" занялись Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Напомним, скандальный депутат Артем Дмитрук устроил потасовку в помещении Одесского городского совета и пустил в ход кулаки.