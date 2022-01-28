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ГБР взялось за нардепа, перебежавшего от Зеленского к Разумкову

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Олег Воронько избирался от "Слуги народа" Новость обновлена 28 января 2022, 10:39
Олег Воронько избирался от "Слуги народа"

Обыски провели по факту подделки документов.

Госбюро расследований пришло с обысками к украинскому парламентарию, члену депутатского объединения Дмитрия Разумкова МФО "Розумна политика" Олегу Воронько.

На сайте ГБР сообщается, что с обысками к действующему нардепу домой и к "связанным с ним лицам" пришли из-за фактов подделки документов.

То, что жилье Олега Воронько обыскивается Разумков назвал "политическим преследованием", а обвинения в адрес нардепа — "притянутыми за уши". Связывает их он с тем, что объединение не подчиняется президенту.

"Вы либо будете жить по принципу беспредела, либо будете жить по принципу закон один для всех…Если человек виновен — он понесет наказание, а если вы решили превратить силовые ведомства в институции, которые будут давить на народных депутатов и на украинский парламент в парламентско-президентской республике, то это ударит по вам", — обратился Разумков к нардепам в Верховной Раде.

Почему к Воронько пришли с обысками

В ГБР сообщают, что Национальное агентство по противодействию коррупции составило протокол на Воронько из-за его вхождения в состав исполнительного органа одной организации.

Обыск у Олега Воронько
Обыск у Олега Воронько
Обыски прошли у нардепа дома и в других местах
Обыски прошли у нардепа дома и в других местах

Когда Печерский суд рассматривал дело народный депутат предоставил документ — протокол собрания с информацией про свое увольнение. В ГБР считают, что он был подделан. В сообщении госбюро сказано, что документом о своем якобы увольнением он мог ввести в заблуждение суд.

Предварительно дело квалифицировали по трем статьям — подделка документов, служебный подлог и введение в заблуждение суда.

Олег Воронько избирался от партии "Слуга народа" по Кировоградской области. Является членом фракции партии, но позднее, он стал участником недавно созданного Разумковым межфракционного объединения "Разумная политика".

У самого экс-спикера с президентской партией и лидером государства — история разногласий, которые стоили ему кресла.

"Телеграф" накануне также освещал мнение астролога Влада Росса, который считает, что президент Владимир Зеленский должен опасаться конкуренции с Разумковым на президентских выборах.

Теги:
#Верховная Рада #Обыск #Дмитрий Разумков
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