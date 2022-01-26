Когда могут свергнуть Зеленского и каковы его шансы на второй срок: астролог озвучил прогноз

2022 год может стать переломным для украинского лидера

Вторая половина каденции президента Владимира Зеленского, который 25 января отметил 44-летие, может прерваться в 2022 году. Если же гарант удержится, то будет править Украиной до конца своего президентского срока. Такой прогноз озвучил астролог Влад Росс в комментарии "Телеграфу".

Так, астролог заявил, что наступивший год может оказаться переломным для президентства Зеленского.

"Самое главное, чтобы в этом году он усидел на троне, тогда точно останется до конца каденции. Если все будет нормально, то Зеленский будет управлять Украиной все 5 лет президентского срока. Но не более. Второго срока у него не будет точно", — рассказал астролог.

По словам Росса, положение планеты Сатурн с марта по апрель может разграничить период правления Зеленского на "до" и "после". В этот период планета войдет в Дом власти в гороскопе Зеленского.

"Сатурн раз в 30 лет пересекает линию горизонта, связанную с властью и карьерой. В жизни любого человека это происходит раз в 30 лет, а у Зеленского это выпадает как раз на 2022 год. В этот период наибольшая опасность того, что Зеленского могут свергнуть", — пояснил Росс.

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Кроме того, непростыми для президента могут оказаться такие месяцы 2022 года, как ноябрь и декабрь. Астролог заявил, что из-за положения планеты войны Марса могут произойти серьезные протесты против Зеленского, а еще на него может быть совершено покушение.

Астролог добавил, что если Зеленский не утратит полномочия в 2022 году, то дальнейшие годы будут для гаранта менее критическими.

А вот победа на президентских выборах во второй раз для Зеленского маловероятна, по мнению Росса. Так, во втором туре, предполагает астролог, Зеленский мог бы посоперничать с Петром Порошенко или Юрием Бойко. И при таком раскладе, отмечает наш собеседник, даже есть шанс на то, что украинцы повторно поверят в Зеленского и проголосуют.

"Вообще, есть кандидат, выращенный из его партии, Дмитрий Разумков, которому Зеленский точно проиграет во втором туре. Еще пару лет назад я сказал, что у Разумкова есть все шансы стать президентом. Два года назад я говорил о том, что если Зеленскому и нужно кого-то опасаться, то это Разумков. Тогда еще они были дружны, Разумков был спикером парламента и ничего не предвещало…" – добавил Влад Росс.

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Ранее "Телеграф" сообщал, насколько Владимир Зеленский совместим с гороскопом Украины в качестве ее президента. Подробнее об астрологическом разборе натальной карты гаранта читайте в нашем материале.