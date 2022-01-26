Укр

Когда могут свергнуть Зеленского и каковы его шансы на второй срок: астролог озвучил прогноз

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Астролог спрогнозировал, насколько вероятен Майдан против Зеленского
Астролог спрогнозировал, насколько вероятен Майдан против Зеленского

2022 год может стать переломным для украинского лидера

Вторая половина каденции президента Владимира Зеленского, который 25 января отметил 44-летие, может прерваться в 2022 году. Если же гарант удержится, то будет править Украиной до конца своего президентского срока. Такой прогноз озвучил астролог Влад Росс в комментарии "Телеграфу".

Так, астролог заявил, что наступивший год может оказаться переломным для президентства Зеленского.

"Самое главное, чтобы в этом году он усидел на троне, тогда точно останется до конца каденции. Если все будет нормально, то Зеленский будет управлять Украиной все 5 лет президентского срока. Но не более. Второго срока у него не будет точно", — рассказал астролог.

По словам Росса, положение планеты Сатурн с марта по апрель может разграничить период правления Зеленского на "до" и "после". В этот период планета войдет в Дом власти в гороскопе Зеленского.

"Сатурн раз в 30 лет пересекает линию горизонта, связанную с властью и карьерой. В жизни любого человека это происходит раз в 30 лет, а у Зеленского это выпадает как раз на 2022 год. В этот период наибольшая опасность того, что Зеленского могут свергнуть", — пояснил Росс.

Кроме того, непростыми для президента могут оказаться такие месяцы 2022 года, как ноябрь и декабрь. Астролог заявил, что из-за положения планеты войны Марса могут произойти серьезные протесты против Зеленского, а еще на него может быть совершено покушение.

Астролог добавил, что если Зеленский не утратит полномочия в 2022 году, то дальнейшие годы будут для гаранта менее критическими.

А вот победа на президентских выборах во второй раз для Зеленского маловероятна, по мнению Росса. Так, во втором туре, предполагает астролог, Зеленский мог бы посоперничать с Петром Порошенко или Юрием Бойко. И при таком раскладе, отмечает наш собеседник, даже есть шанс на то, что украинцы повторно поверят в Зеленского и проголосуют.

"Вообще, есть кандидат, выращенный из его партии, Дмитрий Разумков, которому Зеленский точно проиграет во втором туре. Еще пару лет назад я сказал, что у Разумкова есть все шансы стать президентом. Два года назад я говорил о том, что если Зеленскому и нужно кого-то опасаться, то это Разумков. Тогда еще они были дружны, Разумков был спикером парламента и ничего не предвещало…" – добавил Влад Росс.

Ранее "Телеграф" сообщал, насколько Владимир Зеленский совместим с гороскопом Украины в качестве ее президента. Подробнее об астрологическом разборе натальной карты гаранта читайте в нашем материале.

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#Гороскоп #Астролог #Владимир Зеленский
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