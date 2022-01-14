Наступил ретроградный Меркурий: что категорически нельзя делать в опасный период
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Астролог рассказала, на что необходимо обратить внимание при ретроградном Меркурии
С 14 января по 4 февраля наступает период ретроградного Меркурия. В чем особенность этой фазы и какие планы лучше отставить в эти дни, "Телеграф" узнал у астропсихолога Ларисы Гресь.
Петли и периоды ретроградности Меркурия
Как рассказала астропсихолог, Меркурий — одна из самых быстрых планет в астрологии. Каждый год Меркурий трижды меняет свое направление. То есть каждый год как минимум три раза нам приходится считаться с меняющейся реальностью и адаптироваться к внешним условиям, поясняет Гресь.
При смене движения Меркурий делает долгий путь, который называется петлей. Знак, где Меркурий делает петлю, показывает, с какой стихией нам придется считаться в этот период времени, на какие качества необходимо делать акцент.
"Меркурий три раза подряд делает петлю в одной и той же стихии, потом меняет стихию и возвращается к ней через 6-7 лет. А значит у нас в руках есть инструмент – цикл повторений планеты Меркурий, цикл повторений событий, ситуаций и обстоятельств, которые мы можем предвосхитить, предупредить, просчитать", — рассказала Гресь.
Ретроградный Меркурий в январе 2022 года
Астролог сообщила, что в январе 2022 года Меркурий частично сменит место своего пребывания в петле. Из воздушной стихии Меркурий переберется в воздушно-земную.
Как отмечает Гресь, Меркурий, приближаясь к Земле, сигнализирует о смене обстоятельств, появлении новых условий, в которых необходимо жить. Тем временем, знаки, где проходит петля, в данном случае Козерог и Водолей, своими характеристиками делают нам подсказки.
Так, с 29 декабря Меркурий начал формировать петлю в Козероге, а закончит ее формировать в знаке Водолей 24 февраля. По словам астролога, для того, чтобы последующие 3-4 месяца были успешными, необходимо сделать акцент на качествах этих знаков:
- практичность,
- сдержанность,
- интеллектуальная цельность,
- упорство,
- работоспособность,
- неординарность,
- самобытность,
- креативность.
Также астролог отметила, что знак Козерог требует пристального внимания к карьере и достижениям, а знак Водолея предлагает нестандартный подход в реализации планов и задач.
"Эти знаки предлагают обратить внимание на здоровье. Особенно тем, кому немного за 30 и за 56 лет, и особенно, если петля Меркурия прошлась по 6-му, 8-му или 12-му дому натальной карты человека. Это период уязвимости организма", — рассказала Гресь.
Чем опасен период ретроградного Меркурия
Как сообщила астролог, с момента входа в петлю и до начала ретроградности Меркурий идет рука об руку с Сатурном, Солнцем, Плутоном и при этом Венера остается ретроградной до 29 января.
По ее словам, этот период опасен тем, что данный процесс может быть невидимым.
"И Меркурий, и Венера при выходе из знака Козерог, обязательно столкнутся с Плутоном, а потом и с Сатурном в Водолее, что может резко усугубить ситуацию", — добавляет астролог.
Так, если допустить просчеты в бизнесе или невнимательность к своему здоровью, то в мае при следующей петле Меркурия может быть нарушена стабильность, как в плане физическом, так и материальном.
В мае, когда ретроградность Меркурия будет формироваться в период Лунного затмения, будут формироваться ситуации, которые способны усложнить многие вещи.
Что нужно делать при ретрофазе Меркурия
Астролог рассказывает, на что нужно обратить внимание и чем следует заняться в период ретро-Меркурия:
- приостановить ритм жизни,
- пересмотреть ряд вопросов и ситуаций, которые существуют в вашей жизни,
- убедиться, что двигаетесь в правильном направлении,
- обратить внимание на обязательства и соглашения, которые вы заключили — в устной или письменной форме.
Также она отметила, что есть вероятность адаптировать старые обязательства или добавить новые, которые будут более перспективными для ваших планов и проектов.
"Период с 14 января по 4 февраля предлагает нам сделать шаг назад и повторно проанализировать, то, что мы делаем. И ни в коей мере не стремиться к каким-либо радикальным изменениям или начинаниям до окончания ретроградности Меркурия", — подчеркнула Гресь.
Что стоит делать в период ретроградности Меркурия:
- Пересматривать, корректировать то, что было сделано ранее; ремонтировать автомобили, технику, мебель; наводить порядок в своем гардеробе; отдавать вещи в химчистку или на реставрацию; менять свой имидж и усовершенствовать свой индивидуальный стиль.
- Отказываться от непродуктивных связей, завершать отношения, отжившие своё;
- Разбираться в документах, бумагах, наводить порядок; избавляться от хлама; завершать начатые дела;
- Записывать приходящие в голову идеи, задумки, вынашивать и обдумывать их.
- Тщательно проверять новые значимые договоры, так как велика вероятность ошибок.
Что нельзя делать при ретроградном Меркурии
Чего не стоит делать в период ретро-Меркурия:
- Покупать технику (планшеты, смартфоны, нетбуки, компьютеры).
- Покупать автомобили, совершать крупные покупки.
- Принимать решения о переходе с одного места работы на другое.
- Менять кардинально сферу деятельности.
- Проводить плановые операции.
Тогда как, отмечает астролог, период ретроградного Меркурия благоприятен для самоанализа, для того, чтобы лучше разобраться в себе, своих сильных и слабых качествах.
"Если какое-то дело не удавалось в прошлом, в период ретроградного Меркурия стоит к нему вернуться и попробовать вновь, но закреплять (оформлять) достигнутый результат рекомендуется уже при прямом движении Меркурия", — добавляет Гресь.
Кроме того, период ретро-Меркурия – это период серьезных проблем в общении, которое может быть запутанным, неконкретным и часто приводить к замешательству и заблуждению. Поэтому астролог призвала всех быть внимательными.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что астропсихолог Лариса Гресь озвучила прогноз на 2022 год. В частности, эксперт выделила ожидаемые тенденции в политической и экономической сферах, с которыми столкнется Украина.
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