Насколько совместим президент Зеленский с Украиной по гороскопу: астрологический разбор

На что указывают звезды в гороскопе президента Украины Зеленского, который родился 25 января

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает 25 января 44-летие. Его дата рождения соответствует знаку Зодиака Водолей.

Подробнее о гороскопе главы государства "Телеграф" узнал у астролога Людмилы Халанской.

Так, астролог проанализировала натальную карту шестого президента касательно совместимости с гороскопом Украины.

По ее словам, Солнце Зеленского пребывает в знаке Водолей. Как и планеты Меркурий и Венера оно попадает в первый дом натальной карты нашей страны. Кроме того, Меркурий размещен в соединении с точкой начала гороскопа Украины.

Халанская поясняет, что такое расположение планет указывает на то, что при президентском сроке Зеленского могут произойти существенные изменения в жизни государства. Однако речь идет как о позитивных сдвигах, так и о негативных.

Президентство Зеленского определяют контакты, обмен информацией, совещания и договоренности. На это, отмечает астролог, указывает положение Меркурия на асценденте Украины.

Тогда как Марс в 7-ом доме гороскопа нашей страны говорит о сосредоточенности на взаимодействии с партнерами.

Кроме того, Луна характеризует отношение президента к своим партнерам, всем, с кем он работает и взаимодействует. По словам Халанской, это скорее коммуникация, как с членами семьи, то есть президент относится к своему окружению с личными чувствами, а так же эмоциями, скорее по-семейному.

Поскольку Меркурий гаранта оказался рядом с асцендентом Украины, это оказывает существенное влияние на совместимость с гороскопом Украины. Астролог поясняет, что госуправление под руководством Зеленского подразумевает контакты, дружеские отношения, едва ли не семейное партнерство.

В плане лидерских качеств, рассказала Халанская, Зеленский уступает своим предшественникам. По словам астролога, шестой президент зависим от своего окружения.

Подробнее о гороскопах всех украинских президентов можно узнать в материале "Телеграфа".

Как ранее сообщал "Телеграф", с 14 января по 4 февраля продолжается период ретроградного Меркурия. Астролог советует в этот период замедлиться, пересмотреть свои цели и планы. Однако от кардинальных решений в жизни в это время лучше отказаться. Ровно как и не стоит делать серьезных покупок.

Также мы писали, что Год Черного Тигра, согласно восточному гороскопу, наступит только 1 февраля 2022 года. Полосатый символ года будет благосклонен не ко всем. Так, один из знаков ожидает тяжелый период, а для преодоления трудностей потребуется настойчивость и сильная воля.