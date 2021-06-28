Совместима ли Украина с её президентами по гороскопу: астролог разложила все по полочкам

Астролог Людмила Халанская для издания "Телеграф" проанализировала натальные карты украинских президентов на предмет совместимости с гороскопом Украины. Что же говорят звезды о тех, кто в разное время рулил Украиной?

Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук, родившийся 10 января 1934 года, Козерог. В этом знаке начинается гороскоп Украины. Так что, отмечает астролог, для Украины этот президент является важной фигурой, во многом повлиявшей на жизнь страны.

"Луна президента Кравчука попала в 9-ый дом натальной карты Украины, что говорит о влиянии ментальных, традиционных установок президента на формирование идеологии нации. Говоря иными словами, первый президент привнёс в нашу идеологию исконно украинские национальные идеи", - заявила Халанская.

Астролог отметила, что между планетами карты Украины и натальной картой Кравчука образуется подавляющее большинство гармоничных, позитивных аспектов. Поэтому практически не было противоречий между его действиями и реакцией на это народа, а его президентские решения соответствовали ожиданиям общества и были в духе требований того времени.

Данный гороскоп совместимости Халанская называет весьма удовлетворительным.

Леонид Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма родился 9 августа 1938 года, по гороскопу Лев.

"Его Солнце относится к знаку Лев, в гороскопе Украины этот знак находится в 7-ом доме – сфере партнёрства и официальных отношений. Кроме Солнца, в 7-ой дом Украины также попали Марс и Плутон Леонида Даниловича, - рассказала Халанская. - Всё вместе это означает, что Леонид Кучма был нацелен на партнёрство Украины с другими державами, в этом он видел свою основную функцию".

А вот Луна и Юпитер, говорит астролог, попали в 1-ый дом натальной карты Украины, отсюда стремление "пристроить" всех своих, восприятие страны как своего дома, где он хозяин и должен позаботиться прежде всего о своих близких.

Сатурн Кучмы попадает в материальный дом гороскопа Украины. Как пояснила Халанская, с одной стороны, президент вносит конкретные правила в материальный сектор государства, с другой – наносит ущерб материальной сфере.

Как резюмирует астролог, Кучма скорее распорядился Украиной как своей собственностью. По ее словам, это подтверждает приватизация государственных предприятий, оказавшихся в частных руках в период его каденции.

Виктор Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года под знаком зодиака Рыбы.

Звезды указывают на слабость лидерских качеств третьего президента. Кроме того, Рыбы оппозиционны знаку Дева, в котором находится Солнце Украины (день рождения независимой Украины – 24 августа).

"Таким образом, Солнце Украины и Солнце третьего президента находятся в оппозиции друг к другу, что отразилось на напряженности президентства Виктора Андреевича, - пояснила Халанская. - Интересно, что Луна Ющенко оказалась в том же 9-ом доме гороскопа Украины, что и Луна первого президента Кравчука. И действительно, Ющенко, как и Кравчук, уделял много внимания национальной идеологии, открыл ряд исторических памятников, мемориальных комплексов, впервые в истории Украины попытался поставить в один ряд героев Второй мировой войны, воевавших за освобождение нашей территории на стороне СССР и в УПА. Всё это обусловлено положением Луны президента Ющенко в 9-ом доме гороскопа Украины".

При этом, натальная карта свидетельствует о том, что всю энергию Ющенко тратил на отстаивание своего места в коллективе (в случае президента – это парламент и кабинет министров). К примеру, вспомним то же соперничество Ющенко с тогдашним премьером Юлией Тимошенко.

Виктор Янукович

Четвёртый президент Украины Виктор Янукович родился 9 июля 1950 года. По словам астролога, натальная карта указывает на то, что Янукович, как и Кучма, на посту президента был ориентирован на партнерство Украины с другими странами.

"Положение Луны в 3-ем доме говорит о личном, семейном отношении четвертого президента к тем, кто входил в его ближний круг, а также о склонности создавать семейный бизнес. Положение Юпитера четвертого президента тоже вписывается в тот образ, который остался в нашей памяти о Януковиче: его Юпитер попадает в материальный сектор гороскопа Украины (2-ой дом), а значит, особое внимание президента Януковича было направлено на материальную сферу, это было для него наиболее важным: за счёт финансовой и материальной базы государства он обретал личный вес и влиятельность", - рассказала Халанская.

Особенно показательно, акцентировала астролог, почти полное отсутствие аспектов между ближними планетами четвертого президента и планетами натальной карты Украины. Это, по ее слова, означает, что и между президентом и государством нет общих точек, взаимодействия и взаимной заинтересованности. История таких отношений долгой не бывает.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко родился 26 сентября 1965 года. Астролог сообщила, что его Солнце относится к знаку Весы и попадает в 8-ой дом гороскопа Украины – это сфера кризисных, критических ситуаций, чужих судеб и чужих денег.

"8-ой дом в натальной карте считается наиболее сложным, так как характеризует поведение человека в критические моменты и влияние человека на судьбы других людей. Если говорить обобщенно, то Порошенко как президент реализовал себя за счет кризиса в государстве и за счет чужих судеб. Так как в 8-ой дом гороскопа Украины также попали такие тяжелые планеты пятого президента, как Плутон и Уран, не удивительно, что президентство Порошенко связано с войной и гибелью тысяч украинцев, а также с трагедиями вынужденных переселенцев", - пояснила Халанская.

Кроме того, Луна Порошенко находится в 9-ом доме гороскопа Украины – это уже третий президент, Луна которого попадает в этот дом. Поэтому Порошенко, как и Кравчук, и Ющенко, в период своей каденции опирался на национальные идеи и традиции.

"Также интересно, что положение Солнца и Луны пятого президента по отношению к гороскопу Украины полностью вписывается в главный лозунг его президентства: «Армия (война – 8-ой дом), мова, віра (идеология – 9-ый дом)", - заметила астролог.

А вот Марс, как показывает натальная карта, находится в самом негармоничном положении по отношению к Луне Украины.

"Луна в гороскопе государства – это народ. Если трактовать данное положение буквально, то действия и цели президента (Марс) являются опасными для жизни народа (Луна), - отметила Халанская. – Сатурн президента Порошенко стоит во 2-ом доме гороскопа Украины, как и у Кучмы. Это значит, что президент наводит свои порядки и устанавливает свои правила, которые влекут за собой материальный ущерб для государства".

Все, кроме одного, важные аспекты между планетами пятого президента и натальной картой Украины являются крайне негативными, подытожила астролог.

Владимир Зеленский

Шестой президент Украины Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года. Звезды говорят, что нго Солнце находится в знаке Водолей и вместе с двумя другими его личными планетами Меркурием и Венерой попадает в 1-ый дом натальной карты Украины. При этом Меркурий президента стоит в соединении с точкой начала гороскопа нашей страны.

Как отмечает астролог, при таком расположении личных планет президента Зеленского по отношению к гороскопу Украины в период его каденции можно ожидать существенных сдвигов в жизни государства. Но они могут быть и позитивными, и негативными.

"Положение Меркурия президента на асценденте Украины говорит, что основное содержание президентства Владимира Александровича тесно связано с контактами, обменом информацией, совещаниями, договоренностями. Марс в 7-ом доме гороскопа Украины указывает на нацеленность шестого президента на взаимодействие с партнерами, а Луна говорит об отношении человека к своим партнерам как к членам семьи, когда те, с кем человеку приходится работать, воспринимаются им очень лично, эмоционально, по-семейному", - пояснила Халанская.

Астролог добавила, что Меркурий Владимира Александровича стоит вблизи асцендента Украины, поэтому наиболее сильно влияет на весь гороскоп совместимости нынешнего президента и нашей страны. Именно на контактах, личной дружбе и эмоциональном, почти семейном партнерстве строится управление государством при нынешнем шестом президенте.

"Если делать сравнительный анализ всех шести гороскопов совместимости, то с астрологической точки зрения наиболее позитивным для Украины было президентство Кравчука – максимальное количество гармоничных показателей. А наиболее негативным – с потерей территорий, гибелью людей и ущербом для экономики – президентство Порошенко", - резюмирует Халанская.

Что касается лидерских качеств наших президентов, то астролог говорит: сильными лидерами являются все тот же Кравчук, а также Кучма и Порошенко. А слабыми – Ющенко, Янукович и Зеленский: первый не мог отстоять свое место в коллективе, а два других полностью зависят от своего окружения.