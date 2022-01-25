Наскільки сумісний президент Зеленський з Україною за гороскопом: астрологічний розбір

На що вказують зірки у гороскопі президента України Зеленського, який народився 25 січня

Президент України Володимир Зеленський відзначає 25 січня 44-річчя. Його дата народження відповідає знаку Зодіаку Водолій. Докладніше про гороскоп глави держави "Телеграф" дізнався в астролога Людмили Халанської.

Так, астролог проаналізувала натальну карту шостого президента щодо сумісності з гороскопом України.

За її словами, Сонце Зеленського перебуває у знаку Водолій. Як і планети Меркурій та Венера воно потрапляє до першого будинку натальної карти нашої країни. Крім того, Меркурій розміщено у поєднанні з точкою початку гороскопу України.

Халанська пояснює, що таке розташування планет вказує на те, що за президентського терміну Зеленського можуть відбутися істотні зміни в житті держави. Проте йдеться як про позитивні зрушення, так і про негативні.

Президентство Зеленського визначають контакти, обмін інформацією, наради та домовленості. На це, зазначає астролог, вказує положення Меркурія на асценденті України.

Тоді як Марс у 7-му будинку гороскопу нашої країни говорить про зосередженість на взаємодії із партнерами.

Крім того, Місяць характеризує ставлення президента до своїх партнерів, усіх, з ким він працює та взаємодіє. За словами Халанської, це скоріше комунікація, як із членами сім’ї, тобто президент ставиться до свого оточення з особистими почуттями, а також емоціями, скоріше по-сімейному.

Оскільки Меркурій гаранта виявився поряд із асцендентом України, це істотно впливає на сумісність із гороскопом України. Астролог пояснює, що держуправління під керівництвом Зеленського передбачає контакти, дружні стосунки, майже сімейне партнерство.

У плані лідерських якостей, розповіла Халанська, Зеленський поступається своїм попередникам. За словами астролога, шостий президент залежить від свого оточення.

Докладніше про гороскопи всіх українських президентів можна дізнатися у матеріалі "Телеграфу".

Як раніше повідомляв "Телеграф", з 14 січня до 4 лютого триває період ретроградного Меркурія. Астролог радить у цей період сповільнитись, переглянути свої цілі та плани. Однак від кардинальних рішень у житті в цей час краще відмовитись. Як і не варто робити серйозних покупок.

Також ми писали, що Рік Чорного Тигра, згідно зі східним гороскопом, настане лише 1 лютого 2022 року. Смугастий символ року буде прихильним не до всіх. Так, на один із знаків очікує важкий період, а для подолання труднощів буде потрібна наполегливість і сильна воля.