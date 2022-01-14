Настав ретроградний Меркурій: що категорично не можна робити у небезпечний період

Астролог розповіла, на що необхідно звернути увагу при ретроградному Меркурії

З 14 січня до 4 лютого триватиме період ретроградного Меркурія. У чому особливість цієї фази і які плани краще відставити в ці дні, "Телеграф" дізнався у астропсихолога Лариси Гресь.

Петлі та періоди ретроградності Меркурія

Як розповіла астропсихолог, Меркурій – одна з найшвидших планет в астрології. Щороку Меркурій тричі змінює свій напрямок. Тобто щороку як мінімум три рази нам доводиться зважати на змінну реальність й адаптуватися до зовнішніх умов, пояснює Гресь.

При зміні руху Меркурій робить довгий шлях, який називається петлею. Знак, де Меркурій робить петлю, показує, на яку стихію нам доведеться зважати в цей період часу, на які якості необхідно звернути увагу.

"Меркурій тричі поспіль робить петлю в одній і тій же стихії, потім змінює стихію і повертається до неї через 6-7 років. А значить у нас в руках є інструмент — цикл повторень планети Меркурій, цикл повторень подій, ситуацій та обставин, які ми можемо передбачити, попередити, прорахувати", — розповіла Гресь.

Ретроградний Меркурій у січні 2022 року

Астролог повідомила, що у січні 2022 року Меркурій частково змінить місце свого перебування у петлі. З повітряної стихії Меркурій перебереться у повітряно-земну.

Як зазначає Гресь, Меркурій, наближаючись до Землі, сигналізує про зміну обставин, появу нових умов, за яких необхідно жити. Тим часом знаки, де проходить петля, в цьому випадку Козеріг і Водолій, своїми характеристиками роблять нам підказки.

Так, з 29 грудня Меркурій почав формувати петлю у Козерозі, а закінчить її формувати у знаку Водолій 24 лютого. За словами астролога, для того, щоб наступні 3-4 місяці були успішними, необхідно зосередитися на якостях цих знаків:

практичність,

стриманість,

інтелектуальна цілісність,

завзятість,

працездатність,

неординарність,

самобутність,

креативність.

Також астролог зазначила, що знак Козеріг вимагає пильної уваги до кар’єри та досягнень, а знак Водолія пропонує нестандартний підхід у реалізації планів і завдань.

"Ці знаки пропонують звернути увагу на здоров’я. Особливо тим, кому трохи за 30 і за 56 років, і особливо, якщо петля Меркурія пройшлася по 6-му, 8-му або 12-му будинку натальної карти людини. Це період вразливості організму" , — розповіла Гресь.

Чим небезпечний період ретроградного Меркурія

Як повідомила астролог, з моменту входу в петлю і до початку ретроградності Меркурій йде пліч-о-пліч із Сатурном, Сонцем, Плутоном і при цьому Венера залишається ретроградною до 29 січня.

За її словами, цей період небезпечний тим, що цей процес може бути невидимим.

"І Меркурій, і Венера при виході зі знака Козеріг обов’язково зіткнуться з Плутоном, а потім і з Сатурном у Водолії, що може різко посилити ситуацію", — додає астролог.

Так, якщо допустити прорахунки в бізнесі або неуважність до свого здоров’я, то в травні за наступної петлі Меркурія може бути порушена стабільність, як у фізичному, так і матеріальному плані.

У травні, коли ретроградність Меркурія формуватиметься у період Місячного затемнення, формуватимуться ситуації, які можуть ускладнити багато речей.

Що потрібно робити при ретрофазі Меркурія

Астролог розповідає, на що потрібно звернути увагу і чим слід зайнятися в період ретро-Меркурія:

призупинити ритм життя,

переглянути низку питань і ситуацій, які існують у вашому житті,

переконатися, що рухаєтеся у правильному напрямку,

звернути увагу на зобов’язання та угоди, які ви уклали – в усній чи письмовій формі.

Також вона зазначила, що є можливість адаптувати старі зобов’язання або додати нові, які будуть більш перспективними для ваших планів і проєктів.

"Період з 14 січня по 4 лютого пропонує нам зробити крок назад і повторно проаналізувати те, що ми робимо. І жодною мірою не прагнути будь-яких радикальних змін або починань до закінчення ретроградності Меркурія", — підкреслила Гресь.

Що варто робити під час ретроградності Меркурія:

переглядати, коригувати те, що було зроблено раніше; ремонтувати автомобілі, техніку, меблі; наводити лад у своєму гардеробі; віддавати речі у хімчистку або на реставрацію; змінювати свій імідж та удосконалювати свій індивідуальний стиль. Відмовлятися від непродуктивних зв’язків, завершувати відносини, що віджили своє; Розбиратися у документах, паперах, наводити порядок; позбавлятися від мотлоху; завершувати розпочаті відносини; Записувати ідеї, що приходять в голову, задумки, виношувати й обмірковувати їх. Ретельно перевіряти нові значущі договори, оскільки є велика ймовірність помилок.

Що не можна робити за ретроградного Меркурія

Чого не варто робити в період ретро-Меркурія:

Купувати техніку (планшети, смартфони, нетбуки, комп’ютери). Купувати автомобілі, робити великі покупки. Приймати рішення про перехід із одного місця роботи на інше. Змінювати кардинально сферу діяльності. Проводити планові операції.

Тоді як, зазначає астролог, період ретроградного Меркурія сприятливий для самоаналізу, щоби краще розібратися в собі, своїх сильних і слабких якостях.

"Якщо якась справа не вдавалася в минулому, у період ретроградного Меркурія варто до неї повернутися і спробувати знову, але закріплювати (оформляти) досягнутий результат рекомендується вже за прямого руху Меркурія", — додає Гресь.

Крім того, період ретро-Меркурія – це період серйозних проблем у спілкуванні, яке може бути заплутаним, неконкретним і часто спричиняти замішання та оману. Тож астролог закликала всіх бути уважними.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астропсихолог Лариса Гресь озвучила прогноз на 2022 рік. Зокрема, експерт виділила очікувані тенденції у політичній та економічній сферах, з якими зіткнеться Україна.