Настав ретроградний Меркурій: що категорично не можна робити у небезпечний період
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Астролог розповіла, на що необхідно звернути увагу при ретроградному Меркурії
З 14 січня до 4 лютого триватиме період ретроградного Меркурія. У чому особливість цієї фази і які плани краще відставити в ці дні, "Телеграф" дізнався у астропсихолога Лариси Гресь.
Петлі та періоди ретроградності Меркурія
Як розповіла астропсихолог, Меркурій – одна з найшвидших планет в астрології. Щороку Меркурій тричі змінює свій напрямок. Тобто щороку як мінімум три рази нам доводиться зважати на змінну реальність й адаптуватися до зовнішніх умов, пояснює Гресь.
При зміні руху Меркурій робить довгий шлях, який називається петлею. Знак, де Меркурій робить петлю, показує, на яку стихію нам доведеться зважати в цей період часу, на які якості необхідно звернути увагу.
"Меркурій тричі поспіль робить петлю в одній і тій же стихії, потім змінює стихію і повертається до неї через 6-7 років. А значить у нас в руках є інструмент — цикл повторень планети Меркурій, цикл повторень подій, ситуацій та обставин, які ми можемо передбачити, попередити, прорахувати", — розповіла Гресь.
Ретроградний Меркурій у січні 2022 року
Астролог повідомила, що у січні 2022 року Меркурій частково змінить місце свого перебування у петлі. З повітряної стихії Меркурій перебереться у повітряно-земну.
Як зазначає Гресь, Меркурій, наближаючись до Землі, сигналізує про зміну обставин, появу нових умов, за яких необхідно жити. Тим часом знаки, де проходить петля, в цьому випадку Козеріг і Водолій, своїми характеристиками роблять нам підказки.
Так, з 29 грудня Меркурій почав формувати петлю у Козерозі, а закінчить її формувати у знаку Водолій 24 лютого. За словами астролога, для того, щоб наступні 3-4 місяці були успішними, необхідно зосередитися на якостях цих знаків:
- практичність,
- стриманість,
- інтелектуальна цілісність,
- завзятість,
- працездатність,
- неординарність,
- самобутність,
- креативність.
Також астролог зазначила, що знак Козеріг вимагає пильної уваги до кар’єри та досягнень, а знак Водолія пропонує нестандартний підхід у реалізації планів і завдань.
"Ці знаки пропонують звернути увагу на здоров’я. Особливо тим, кому трохи за 30 і за 56 років, і особливо, якщо петля Меркурія пройшлася по 6-му, 8-му або 12-му будинку натальної карти людини. Це період вразливості організму" , — розповіла Гресь.
Чим небезпечний період ретроградного Меркурія
Як повідомила астролог, з моменту входу в петлю і до початку ретроградності Меркурій йде пліч-о-пліч із Сатурном, Сонцем, Плутоном і при цьому Венера залишається ретроградною до 29 січня.
За її словами, цей період небезпечний тим, що цей процес може бути невидимим.
"І Меркурій, і Венера при виході зі знака Козеріг обов’язково зіткнуться з Плутоном, а потім і з Сатурном у Водолії, що може різко посилити ситуацію", — додає астролог.
Так, якщо допустити прорахунки в бізнесі або неуважність до свого здоров’я, то в травні за наступної петлі Меркурія може бути порушена стабільність, як у фізичному, так і матеріальному плані.
У травні, коли ретроградність Меркурія формуватиметься у період Місячного затемнення, формуватимуться ситуації, які можуть ускладнити багато речей.
Що потрібно робити при ретрофазі Меркурія
Астролог розповідає, на що потрібно звернути увагу і чим слід зайнятися в період ретро-Меркурія:
- призупинити ритм життя,
- переглянути низку питань і ситуацій, які існують у вашому житті,
- переконатися, що рухаєтеся у правильному напрямку,
- звернути увагу на зобов’язання та угоди, які ви уклали – в усній чи письмовій формі.
Також вона зазначила, що є можливість адаптувати старі зобов’язання або додати нові, які будуть більш перспективними для ваших планів і проєктів.
"Період з 14 січня по 4 лютого пропонує нам зробити крок назад і повторно проаналізувати те, що ми робимо. І жодною мірою не прагнути будь-яких радикальних змін або починань до закінчення ретроградності Меркурія", — підкреслила Гресь.
Що варто робити під час ретроградності Меркурія:
- переглядати, коригувати те, що було зроблено раніше; ремонтувати автомобілі, техніку, меблі; наводити лад у своєму гардеробі; віддавати речі у хімчистку або на реставрацію; змінювати свій імідж та удосконалювати свій індивідуальний стиль.
- Відмовлятися від непродуктивних зв’язків, завершувати відносини, що віджили своє;
- Розбиратися у документах, паперах, наводити порядок; позбавлятися від мотлоху; завершувати розпочаті відносини;
- Записувати ідеї, що приходять в голову, задумки, виношувати й обмірковувати їх.
- Ретельно перевіряти нові значущі договори, оскільки є велика ймовірність помилок.
Що не можна робити за ретроградного Меркурія
Чого не варто робити в період ретро-Меркурія:
- Купувати техніку (планшети, смартфони, нетбуки, комп’ютери).
- Купувати автомобілі, робити великі покупки.
- Приймати рішення про перехід із одного місця роботи на інше.
- Змінювати кардинально сферу діяльності.
- Проводити планові операції.
Тоді як, зазначає астролог, період ретроградного Меркурія сприятливий для самоаналізу, щоби краще розібратися в собі, своїх сильних і слабких якостях.
"Якщо якась справа не вдавалася в минулому, у період ретроградного Меркурія варто до неї повернутися і спробувати знову, але закріплювати (оформляти) досягнутий результат рекомендується вже за прямого руху Меркурія", — додає Гресь.
Крім того, період ретро-Меркурія – це період серйозних проблем у спілкуванні, яке може бути заплутаним, неконкретним і часто спричиняти замішання та оману. Тож астролог закликала всіх бути уважними.
Раніше "Телеграф" розповідав, що астропсихолог Лариса Гресь озвучила прогноз на 2022 рік. Зокрема, експерт виділила очікувані тенденції у політичній та економічній сферах, з якими зіткнеться Україна.
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