Чи сумісна Україна з її президентами за гороскопом: астролог розклала все по поличках

Астролог Людмила Халанська для видання "Телеграф" проаналізувала натальні карти українських президентів на предмет сумісності з гороскопом України. Що ж говорять зірки про тих, хто в різний час кермував Україною?

Леонід Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук, який народився 10 січня 1934 року народження, Козеріг. У цьому знаку починається гороскоп України. Тож, зазначає астролог, для України цей президент є важливою фігурою, яка багато в чому вплинула на життя країни.

"Місяць президента Кравчука потрапив у 9-ий будинок натальної карти України, що говорить про вплив ментальних, традиційних установок президента на формування ідеології нації. Говорячи іншими словами, перший президент привніс в нашу ідеологію одвічно українські національні ідеї", - заявила Халанська.

Астролог зазначила, що між планетами карти України і натальною картою Кравчука утворюється переважна більшість гармонійних, позитивних аспектів. Тому практично не було протиріч між його діями і реакцією на це народу, а його президентські рішення відповідали очікуванням суспільства і були в дусі вимог того часу.

Цей гороскоп сумісності Халанська називає досить задовільним.

Леонід Кучма

Другий президент України Леонід Кучма, який народився 9 серпня 1938 року, за гороскопом Лев.

"Його Сонце відноситься до знаку Лев, у гороскопі України цей знак знаходиться в 7-му будинку - сфері партнерства і офіційних відносин. Крім Сонця, в 7-ий будинок України також потрапили Марс і Плутон Леоніда Даниловича, - розповіла Халанська. - Все разом це означає, що Леонід Кучма був націлений на партнерство України з іншими державами, в цьому він бачив свою основну функцію".

А ось Місяць і Юпітер, каже астролог, потрапили в 1-ий будинок натальної карти України, звідси прагнення "прилаштувати" всіх своїх, сприйняття країни як свого будинку, де він господар і повинен подбати насамперед про своїх близьких.

Сатурн Кучми потрапляє в матеріальний будинок гороскопу України. Як пояснила Халанська, з одного боку, президент вносить конкретні правила в матеріальний сектор держави, з іншого - завдає шкоди матеріальній сфері.

Як резюмує астролог, Кучма швидше розпорядився Україною як своєю власністю. За її словами, це підтверджує приватизація державних підприємств, що опинилися в приватних руках в період його каденції.

Віктор Ющенко

Третій президент України Віктор Ющенко народився 23 лютого 1954 року, тож за знаком зодіаку Риби.

Зірки вказують на слабкість лідерських якостей третього президента. Крім того, Риби опозиційні знаку Діва, в якому знаходиться Сонце України (день народження незалежної України - 24 серпня).

"Таким чином, Сонце України і Сонце третього президента знаходяться в опозиції один до одного, що відбилося на напруженості президентства Віктора Андрійовича, - пояснила Халанська. - Цікаво, що Місяць Ющенка виявився в тому ж 9-му домі гороскопа України, що і Місяць першого президента Кравчука. і дійсно, Ющенко, як і Кравчук, приділяв багато уваги національній ідеології, відкрив ряд історичних пам'ятників, меморіальних комплексів, уперше в історії України спробував поставити в один ряд героїв Другої світової війни, які воювали за визволення нашої території на стороні СРСР і в УПА. Все це обумовлено положенням Місяця президента Ющенка в 9-му домі гороскопа України".

При цьому, натальна карта свідчить про те, що всю енергію Ющенко витрачав на відстоювання свого місця в колективі (в разі президента - це парламент і кабінет міністрів). Наприклад, згадаємо те же суперництво Ющенка з тодішнім прем'єром Юлією Тимошенко.

Віктор Янукович

Четвертий президент України Віктор Янукович народився 9 липня 1950 року. За словами астролога, натальна карта вказує на те, що Янукович, як і Кучма, на посту президента був орієнтований на партнерство України з іншими країнами.

"Положення Місяця в 3-му будинку говорить про особисте, сімейне ставлення четвертого президента до тих, хто входив у його найближче оточення, а також про схильність створювати сімейний бізнес. Положення Юпітера четвертого президента теж вписується в той образ, який залишився в нашій пам'яті про Януковича: його Юпітер потрапляє в матеріальний сектор гороскопу України (2-ий будинок), а значить, особлива увага президента Януковича була направлена на матеріальну сферу, це було для нього найбільш важливим: за рахунок фінансової та матеріальної бази держави він знаходив особисту вагу і впливовість", - розповіла Халанська.

Особливо показово, акцентувала астролог, майже повна відсутність аспектів між ближніми планетами четвертого президента і планетами натальної карти України. Це, за її словами, означає, що і між президентом і державою немає спільних точок, взаємодії і взаємної зацікавленості. Історія таких відносин довгою не буває.

Петро Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 року. Астролог повідомила, що його Сонце відноситься до знаку Терези і потрапляє в 8-ій будинок гороскопу України - це сфера кризових, критичних ситуацій, чужих доль і чужих грошей.

"8-ий будинок в натальній карті вважається найбільш складним, бо характеризує поведінку людини в критичні моменти і вплив людини на долі інших людей. Якщо говорити узагальнено, то Порошенко як президент реалізував себе за рахунок кризи в державі та за рахунок чужих доль. Через те, що у 8-ій будинок гороскопу України також потрапили такі важкі планети п'ятого президента, як Плутон і Уран, не дивно, що президентство Порошенка пов'язано з війною і загибеллю тисяч українців, а також з трагедіями вимушених переселенців", - пояснила Халанська.

Крім того, Місяць Порошенко знаходиться в 9-му домі гороскопа України - це вже третій президент, Місяць якого потрапляє в цей будинок. Тому Порошенко, як і Кравчук, і Ющенко, в період своєї каденції спирався на національні ідеї і традиції.

"Також цікаво, що положення Сонця і Місяця п'ятого президента по відношенню до гороскопу України повністю вписується в головне гасло його президентства: "Армія (війна - 8-ий будинок), мова, віра (ідеологія - 9-ий будинок)", - зауважила астролог.

А ось Марс, як показує натальна карта, знаходиться в найбільш негармонійному положенні по відношенню до Місяця України.

"Місяць в гороскопі держави - це народ. Якщо трактувати це положення буквально, то дії та цілі президента (Марс) є небезпечними для життя народу (Місяць), - зазначила Халанська. - Сатурн президента Порошенка стоїть на 2-му домі гороскопа України, як і у Кучми. Це означає, що президент наводить свої порядки і встановлює свої правила, які тягнуть за собою матеріальні збитки для держави".

Все, крім одного, важливі аспекти між планетами п'ятого президента і натальною картою України є вкрай негативними, підсумувала астролог.

Володимир Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року. Зірки говорять, що його Сонце знаходиться в знаку Водолій і разом з двома іншими його особистими планетами Меркурієм і Венерою потрапляє в 1-ий будинок натальної карти України. При цьому Меркурій президента стоїть у з'єднанні з точкою початку гороскопу нашої країни.

Як зазначає астролог, при такому розташуванні особистих планет президента Зеленського по відношенню до гороскопу України в період його каденції можна очікувати суттєвих зрушень в житті держави. Але вони можуть бути і позитивними, і негативними.

"Положення Меркурія президента на асценденті України говорить, що основний зміст президентства Володимира Олександровича тісно пов'язаний з контактами, обміном інформацією, нарадами, домовленостями. Марс у 7-му домі гороскопа України вказує на націленість шостого президента на взаємодію з партнерами, а Місяць говорить про ставлення людини до своїх партнерів як до членів родини, коли ті, з ким людині доводиться працювати, сприймаються їм дуже особисто, емоційно, по-сімейному", - пояснила Халанська.

Астролог додала, що Меркурій Володимира Олександровича стоїть поблизу асценденти України, тому найбільш сильно впливає на весь гороскоп сумісності нинішнього президента і нашої країни. Саме на контактах, особистій дружбі та емоційному, майже сімейному партнерстві будується управління державою при теперішньому шостому президентові.

"Якщо робити порівняльний аналіз всіх шести гороскопів сумісності, то з астрологічної точки зору найбільш позитивним для України було президентство Кравчука - максимальна кількість гармонійних показників. А найбільш негативним - з втратою територій, загибеллю людей і шкодою для економіки - президентство Порошенка", - резюмує Халанська.

Що стосується лідерських якостей наших президентів, то астролог каже: сильними лідерами є все той же Кравчук, а також Кучма і Порошенко. А слабкими - Ющенко, Янукович і Зеленський: перший не міг відстояти своє місце в колективі, а два інших повністю залежать від свого оточення.