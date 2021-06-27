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Порошенко похвастался подаренным ему топором и стал героем фотожаб и шуток

Порошенко похвастался подаренным ему топором и стал героем фотожаб и шуток
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Экс-президент Украины Петр Порошенко побывал в Карпатах, где получил в подарок гуцульский топор - бартку. 

"До сих пор существует поверье о так называемом "топорике Довбуша", зарытом где-то глубоко в Карпатах. Тот, кто его получит - получит Довбушивскую силу и покровительство опришков", - написал он в Фейсбук. 

Естественно, фотография Порошенко с топором на фоне живописных карпатских пейзажей не смогла пройти мимо пользователей сети, а потому многие из них начали шутить и делать мемы. 

"Вы целый день с тяжелым рюкзаком карабкаетесь в горы. Через ущелья, узкие тропы, ручьи, камни и глину. Поднимаетесь на пастбище, а там такое. Ваши действия?", - спросил у пользователей блогер Антон Ходза. 

Ответы себя долго ждать не заставили:

Адвокат Виктор Бенед в свою очередь сделал пару фотожаб на которых можно заметить действующего президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака. 

А в сообществе Мемаграм вспомнили о базовом фоне рабочего стола в ОС Windows XP. 

Как сообщалось ранее, Украину недавно посещала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которой устроили торжественный прием в Мариинском дворце. Один из военных видимо переволновался и уронил ножны перед ней и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 301

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Карпаты, Петр Порошенко, Юмор.
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