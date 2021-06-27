Порошенко похвастался подаренным ему топором и стал героем фотожаб и шуток

Экс-президент Украины Петр Порошенко побывал в Карпатах, где получил в подарок гуцульский топор - бартку.

"До сих пор существует поверье о так называемом "топорике Довбуша", зарытом где-то глубоко в Карпатах. Тот, кто его получит - получит Довбушивскую силу и покровительство опришков", - написал он в Фейсбук.

Естественно, фотография Порошенко с топором на фоне живописных карпатских пейзажей не смогла пройти мимо пользователей сети, а потому многие из них начали шутить и делать мемы.

"Вы целый день с тяжелым рюкзаком карабкаетесь в горы. Через ущелья, узкие тропы, ручьи, камни и глину. Поднимаетесь на пастбище, а там такое. Ваши действия?", - спросил у пользователей блогер Антон Ходза.

Ответы себя долго ждать не заставили:

Адвокат Виктор Бенед в свою очередь сделал пару фотожаб на которых можно заметить действующего президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака.

А в сообществе Мемаграм вспомнили о базовом фоне рабочего стола в ОС Windows XP.

Как сообщалось ранее, Украину недавно посещала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которой устроили торжественный прием в Мариинском дворце. Один из военных видимо переволновался и уронил ножны перед ней и президентом Украины Владимиром Зеленским.