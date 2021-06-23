Военный оконфузился во время встречи Зеленского с президентом Грузии: момент попал на видео

Во время торжественного приема президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киеве украинский военный переволновался и уронил перед ней и президентом Украины Владимиром Зеленским ножны.
Об этом 23 июня сообщили в Телеграм-канале "Perepichka News".
Как видно на видео, президенту Грузии устроили торжественный прием в Мариинском дворце, во время которого к главам стран промаршировал военный. Парень переволновался и выронил ножны на глазах у всех.
Видео с места событий:
Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили придерживается мнения, что РФ не смогла достичь своих целей, так как война не привела к смене курса Грузии.
Ранее самолет из Киева в Ужгород не смог вылететь вовремя якобы из-за того, что "Слуга народа" Николай Тищенко записывал видео.