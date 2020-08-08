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Зурабишвили: России не удалось достичь своей цели, война не изменила курс Грузии

Зурабишвили: России не удалось достичь своей цели, война не изменила курс Грузии
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф УНН
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что РФ не смогла достичь своих целей, так как война не привела к смене курса Грузии. Об этом сообщает Грузия online.

"Оккупация это большая боль для граждан Грузии. Мы болезненно переживаем эту трагедию по обе стороны линии оккупации. Все мы помним, что единство нас, осетин и абхазов, насчитывает тысячи лет. Мы помним, что являемся частью единой великой культуры и совместной кавказской цивилизации, а те, кто воюет против этой культуры, этой цивилизации, воюют не только с нашей историей, но и пытаются забрать наше будущее. Тщетно! Ни война, ни оккупация 20% наших территорий, ни нарушение прав и идентичности наших граждан не повлияли на суверенитет и независимость Грузии. России не удалось достичь своей цели, война не изменила курс Грузии, не сбила с цели стать достойным, сильным, стабильным, демократическим, независимым государством. мы продолжаем движение к европейской и евроатлантической интеграции", - заявила Зурабишвили.

Она также напомнила, что РФ обязана выполнить договор о прекращении огня от 2008 года и осознать, что приобретенная войной и силой оккупированная территория, угнетенное и запуганное население не принесут в регион стабильность и благополучие. 

Премьер Грузии: Мы полностью готовы к вступлению в НАТО

Как известно, в связи с годовщиной российско-грузинской войны 2008 года, все государственные здания Грузии приспустили флаги. 

Напомним, ранее восемь стран-членов Совбеза ООН выступили в поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, которой угрожает РФ.

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Все по теме:

Россия, Грузия, Саломе Зурабишвили.

Автор:

Телеграф
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