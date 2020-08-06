Совбез ООН поддержал территориальную целостность Грузии

Восемь стран-членов Совбеза ООН выступили в поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, которой угрожает РФ.

Об этом говорится в совместном заявлении Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США, Ирландии и Норвегии, принятой по итогам обсуждения Совбезом ООН ситуации на оккупированных территориях Грузии.

"Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Отмечается, что постоянное российское военное присутствие в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия, а также признание Россией так называемой независимости этих регионов нарушает территориальную целостность Грузии, подрывает ее суверенитет и основанный на правилах международный порядок.

"Это еще больше разделяет людей и подвергает опасности здоровье и жизнь населения, пострадавшего от конфликта", - указывают авторы обращения.

Они выразили обеспокоенность "интенсификацией в течение прошлого года так называемого процесса отмежевания".

"В нынешнее - и без того сложное время - де-факто власти Абхазии и Южной Осетии продолжали практику выборочных задержаний вдоль административной границы. Де-факто власти Южной Осетии неоднократно отказывали в неотложной медицинской эвакуации и гуманитарной помощи ", - говорится в документе.

Большинство членов Совбеза также выразили обеспокоенность относительно "российской дезинформационной кампании, связанной с пандемией и сопутствующими вопросами здравоохранения".

"Эти действия продлевают конфликт, угрожают миру и стабильности, мешают пользоваться основополагающими правами человека и фундаментальными свободами, а также негативно влияют на здоровье и безопасность жителей Грузии, дестабилизируя весь регион", - отмечается в заявлении.

В связи с этим подписанты призвали РФ "полностью воплотить свои обязательства и обещания".

"Мы также призываем де-факто власти Абхазии и Южной Осетии облегчить беспрепятственный доступ к этим регионам, включая религиозные объекты, для гуманитарных работников и правозащитников, а также других лиц", - резюмируется в документе.

Как известно, 7 августа исполняется 12 лет с начала вооруженной агрессии России против Грузии.