Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Немецкие экоактивисты потребовали от суда остановки строительства "Северного потока 2"
Немецкие экоактивисты потребовали от суда остановки строительства "Северного потока 2"
"Тишина" на Донбассе: оккупанты устроили провокацию возле Шумов
"Тишина" на Донбассе: оккупанты устроили провокацию возле Шумов
Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0
Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0
Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok
Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok

Совбез ООН поддержал территориальную целостность Грузии

Совбез ООН поддержал территориальную целостность Грузии
Обновлено 06:52 Сегодня Телеграф Укринформ
Восемь стран-членов Совбеза ООН выступили в поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, которой угрожает РФ.

Об этом говорится в совместном заявлении Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США, Ирландии и Норвегии, принятой по итогам обсуждения Совбезом ООН ситуации на оккупированных территориях Грузии.

"Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Отмечается, что постоянное российское военное присутствие в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия, а также признание Россией так называемой независимости этих регионов нарушает территориальную целостность Грузии, подрывает ее суверенитет и основанный на правилах международный порядок.

"Это еще больше разделяет людей и подвергает опасности здоровье и жизнь населения, пострадавшего от конфликта", - указывают авторы обращения.

Они выразили обеспокоенность "интенсификацией в течение прошлого года так называемого процесса отмежевания".

"В нынешнее - и без того сложное время - де-факто власти Абхазии и Южной Осетии продолжали практику выборочных задержаний вдоль административной границы. Де-факто власти Южной Осетии неоднократно отказывали в неотложной медицинской эвакуации и гуманитарной помощи ", - говорится в документе.

В США призвали обеспечить Украине и Грузии "четкий путь к членству в НАТО"

Большинство членов Совбеза также выразили обеспокоенность относительно "российской дезинформационной кампании, связанной с пандемией и сопутствующими вопросами здравоохранения".

"Эти действия продлевают конфликт, угрожают миру и стабильности, мешают пользоваться основополагающими правами человека и фундаментальными свободами, а также негативно влияют на здоровье и безопасность жителей Грузии, дестабилизируя весь регион", - отмечается в заявлении.

Российские оккупанты ранили и захватили гражданина Грузии на линии разграничения с Южной Осетией

В связи с этим подписанты призвали РФ "полностью воплотить свои обязательства и обещания".

"Мы также призываем де-факто власти Абхазии и Южной Осетии облегчить беспрепятственный доступ к этим регионам, включая религиозные объекты, для гуманитарных работников и правозащитников, а также других лиц", - резюмируется в документе.

Как известно, 7 августа исполняется 12 лет с начала вооруженной агрессии России против Грузии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, США, Франция, Великобритания, Эстония, Грузия, ООН, Бельгия, Ирландия, Норвегия, Совбез ООН.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько птиц Вы видите среди кошек? Личностный тест
02 Куриные яйца: полезный продукт, помогающий похудеть без лишних усилий
03 Президент подписал закон об электронном кабинете
04 Питание в школах: В Кабмине одобрили реформу
05 СМИ: Лукашенко "дал зеленый свет" экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком
Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком
СМИ: Лукашенко &quot;дал зеленый свет&quot; экстрадиции боевиков ЧВК &quot;Вагнера&quot; в Украину
СМИ: Лукашенко "дал зеленый свет" экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину
Совбез ООН поддержал территориальную целостность Грузии
Совбез ООН поддержал территориальную целостность Грузии
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь