Российские оккупанты ранили и захватили гражданина Грузии на линии разграничения с Южной Осетией

В муниципалитете Каспи, рядом с линией разграничения с оккупированной Южной Осетией, российские военные ранили и похитили гражданина Грузии. Об этом сообщает "Грузия Online".

"Сегодня российские оккупанты захватили гражданина Грузии Зазу Гахеладзе в районе крепости Схвило в муниципалитете Каспи, возле линии разграничения", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержанного ранили в ногу.

Министерство иностранных дел Грузии категорически осуждает незаконное задержание и ранение гражданина Грузии российскими оккупационными силами как еще одну опасную провокацию, направленную на обострение и дестабилизацию ситуации на местах во время пандемии коронавируса.

То, что российские оккупационные силы открыли огонь по гражданскому лицу, в грузинском МИД расценивают как еще один пример грубого нарушения со стороны РФ соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.