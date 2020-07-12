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Российские оккупанты ранили и захватили гражданина Грузии на линии разграничения с Южной Осетией

Российские оккупанты ранили и захватили гражданина Грузии на линии разграничения с Южной Осетией
Обновлено 20:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ЖЖ
В муниципалитете Каспи, рядом с линией разграничения с оккупированной Южной Осетией, российские военные ранили и похитили гражданина Грузии. Об этом сообщает "Грузия Online".

"Сегодня российские оккупанты захватили гражданина Грузии Зазу Гахеладзе в районе крепости Схвило в муниципалитете Каспи, возле линии разграничения", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержанного ранили в ногу.

Министерство иностранных дел Грузии категорически осуждает незаконное задержание и ранение гражданина Грузии российскими оккупационными силами как еще одну опасную провокацию, направленную на обострение и дестабилизацию ситуации на местах во время пандемии коронавируса.

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То, что российские оккупационные силы открыли огонь по гражданскому лицу, в грузинском МИД расценивают как еще один пример грубого нарушения со стороны РФ соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

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Россия, Грузия, Южная Осетия.

Автор:

Телеграф
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