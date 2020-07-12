В России на Дальнем Востоке второй день протесты против ареста губернатора

На Дальнем Востоке в России второй день проходят многотысячные акции протеста. В Хабаровске люди протестуют против задержания губернатора региона.

Многотысячные митинги прошли в районных центрах Хабаровского края, а также в Амурске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, сообщает издание "Новая Газета".

В МВД заявили, что 11 июля в акциях протеста приняли участие около 12 тысяч человек. Хотя журналисты отмечают, что на самом деле протестующих было значительно больше - до 40 тысяч человек. Эти протесты называют самыми масштабными за 30 лет.

Многотысячные митинги прошли в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Чиновника задержали и этапировали в Москву. Он подозревается в заказных убийствах. Политик отверг все обвинения и заявил о непричастности к инкриминируемым ему преступлениям.

Люди считают, что обвинения против Фургала сфальсифицированы и требуют вернуть губернатора в Хабаровск.

Отмечается, что полиция сопровождала колону митингующих. Люди скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!"

При том, что митинг является несанкционированным, полиция не проводит задержаний.

Сергей Фургала в Хабаровском крае известный бизнесмен. В политику пришел в 2005 году. Был депутатом трех созывов Государственной Думы РФ. В 2018 году на выборах с большим преимуществом победил тогдашнего главу региона представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта.

9 июля Фургала задержали и доставили в Москву. Подозревают в убийстве двух бизнесменом, а также в покушениях на убийство, совершенных в 2004-2005 годах.