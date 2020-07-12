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В США призвали обеспечить Украине и Грузии "четкий путь к членству в НАТО"

В США призвали обеспечить Украине и Грузии "четкий путь к членству в НАТО"
Обновлено 01:12 Сегодня Телеграф УНИАН
США будут более эффективными в противодействии России, если Украина и Грузия станут членами НАТО. Такая мысль прозвучала на протяжении слушаний в Конгрессе США. Слушания касались реакции Белого дома на сообщения, что Россия платила Талибану за атаки на американских солдат в Афганистане, передает «Голос Америки».

Перед конгрессменами выступили эксперты со своими предложениями относительно того, как эффективнее противодействовать России на военном и политическом уровнях. Старший аналитик Атлантического совета США и бывший заместитель помощника Министра обороны США Ян Бжезинский сказал, что действия Америки должны быть незамедлительными и бескомпромиссными.

“Нам нужно решительнее поддерживать трансатлантические устремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Как Украине, так и Грузии необходимо обеспечить четкий путь к членству в НАТО. Продолжение неоднозначной позиции лишь усиливает аппетит Путина и его ощущение возможности восстановить господство над этими двумя демократиями”, - заявил Бжезинский. Также он призвал усилить экономическое давление против России.

“Нынешние санкции могут наносить ущерб российской экономике, но их результатом должно быть сдерживание российской агрессии - и здесь они не добились успеха. Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов”, - сказал эксперт.

С ним согласилась Селеста Валландер, бывшая советница президента Барака Обамы и старший директор по России и Евразии в Совете национальной безопасности США. Относительно возможного российского заговора с Талибаном, а также действий Кремля в Сирии, Валландер высказалась так: "США должны выстроить оборону, сорвать эти операции и прямо заставить российское руководство отвечать на военном, политическом и высшем уровнях власти. Если мы не защитим себя, если мы не сорвем эти российские операции, и если мы не заставим российское руководство отвечать, они будут продолжать - и, возможно, будут наращивать напряжение в дальнейшем”.

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Все по теме:

США, НАТО, Грузия.

Автор:

Телеграф
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