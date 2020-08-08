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Премьер Грузии: Мы полностью готовы к вступлению в НАТО

Премьер Грузии: Мы полностью готовы к вступлению в НАТО
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Премьер Грузии Гиоргий Гахария обещает, что его страна доведет до конца процесс вступления в Североатлантический альянс.

 "Мы продолжаем углублять партнерство по нашим стратегическим направлениям - это НАТО, США и Евросоюз. Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это - процесс, и мы обязательно доведем его до конца", - сказал Гахария журналистам в субботу.

"Все должны хорошо понимать, что евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии являются обязательным условием восстановления территориальной целостности страны", - подчеркнул глава правительства.

В США призвали обеспечить Украине и Грузии "четкий путь к членству в НАТО"

Напомним, ранее восемь стран-членов Совбеза ООН выступили в поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, которой угрожает РФ.

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НАТО, Грузия, Гиоргий Гахария.

Автор:

Телеграф
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