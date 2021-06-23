Зеленский встречается с Зурабишвили: кортеж президента Грузии попал на видео

23 июня в Мариинском дворце Киева началась официальная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили.

О переговорах двух лидеров с места событий передает наш корреспондент.

Перед официальной частью визита Саломе Зурабишвили посетила мемориал Героям небесной сотни, после чего нам удалось заснять президентский кортеж.

В 12:30 лидеры государств примут участие в совместной пресс-конференции.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что РФ не смогла достичь своих целей, так как война не привела к смене курса Грузии.

Также "Телеграф" со ссылкой на экспертов сообщал о том, как Украине войти в НАТО и почему членство Грузии - хороший пример для Киева.

Фото, видео: Ян Доброносов