Конституцию Украины уже не спасти: почему главный закон неэффективен и причем тут Кучма с Морозом

В понедельник, 28 июня, в Верховной Раде по случаю 25-й годовщины Конституции Украины прошло торжественное заседание. Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков рассказал "Телеграфу", почему наша Конституция больше напоминает профанацию, а также – можно ли сделать Основной Закон реально работающим.

"Нынешнюю Конституцию Украины никакая косметика и юридические пластические операции уже не спасут, – уверен Александр Кочетков. – Она частично фиксировала тогдашнее соотношение сил между враждующими президентом Украины Леонидом Кучмой и Верховной Радой во главе с Александром Морозом. А частично являлась мечтами неких романтиков, веривших, что все вдруг станут законопослушными и начнут выполнять Конституцию из любви к Украине. Поэтому в законодательстве нет наказания за нарушение Конституции".

Аналитик акцентирует, что народ в разработке и принятии этой Конституции не участвовал, для него это пустопорожний, кем-то выдуманный документ вроде "Велесовой книги". Настаивать на выполнении этого абстрактного документа народ не будет, уверен Александр Кочетков.

"Поэтому необходима разработка и принятие новой Конституции Украины — с нуля и по специальной процедуре, предусматривающей вовлечение в процесс всех граждан страны. При этом новая Конституция должна рисовать то будущее, к которому стремится Украина, и давать практические механизмы достижения этого будущего. Соответственно, в ней должна быть предусмотрена, иная, отличная от сегодняшней система власти, ибо нынешняя — неэффективна", – констатирует эксперт.

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