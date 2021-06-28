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Украина отмечает День Конституции: основному закону страны исполнилось 25 лет
Украина отмечает День Конституции: основному закону страны исполнилось 25 лет
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Украина отмечает День Конституции: основному закону страны исполнилось 25 лет

Украина отмечает День Конституции: основному закону страны исполнилось 25 лет
07:55 Сегодня Телеграф

В понедельник, 28 июня, Украина празднует День Конституции. В 2021 году главному закону страны исполняется 25 лет.

Началось все с провозглашения 24 августа 1991 года Акта Независимости Украины, которое создало качественно новые условия для радикальных демократических преобразований страны. Перед руководством Украины встала стратегическая задача - восстановление государственности, укрепление ее правовых основ и принятия новой Конституции.

Постановлением Верховной Рады создается конституционная комиссия под председательством Президента Леонида Кравчука и спикера парламента Ивана Плюща, в состав которой вошли ученые-правоведы, судьи, работники правоохранительных органов, народные депутаты. Результатом работы комиссии стало создание двух вариантов проекта Конституции, которые были вынесены на публичное обсуждение. Однако ни один из них так и не был принят.

Уже в 1994 году конституционную комиссию возглавили второй президент Украины Леонид Кучма и глава Верховной рады Александр Мороз, а в 1996 году депутаты Верховной Рады приняли Конституцию Украины. Всю ночь с 27 на 28 июня парламентарии, оставаясь в сессионном зале, работали над проектом непрерывно 23 часа. Этот процесс так и называется "Конституционная ночь". Некоторые положения в разных вариантах переголосовывались больше 50 раз. 28 июня 1996 года в 9 часов 18 минут Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины. За новый основной закон проголосовали 315 депутатов.

Архивная телепередача, вышедшая в эфир летом 1996 года, вскоре после принятия Конституции Украины. Большая часть передачи - кинохроника с исторического заседания Верховной Рады в ночь с 27 на 28 июня 1996 года.

С Днем Конституции Украины! Красивые открытки и короткие поздравления с праздником

День принятия Конституции Украины провозглашено государственным праздником. Согласно Конституции, Украина стала президентско-парламентским государством, ее Основной закон был признан Венецианской комиссией Совета Европы одним из лучших на континенте.

Напомним, что согласно Кодексу законов о труде, этот день в нашей стране является нерабочим, поэтому в честь праздника украинцы отдыхают три дня подряд

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Украина, День Конституции, Праздники.
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