Близнецам не стоит начинать новые дела, а Весам может повезти в любви: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Овен

У Овнов ожидается довольно необычная неделя, на которой будет много новых возможностей. Благоприятное время для начала новых отношений, но Овнам придется выбирать между любовью и работой.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Телец

Тельцы - это люди, которые чаще всего привязаны к дому. Поэтому астрологи рекомендуют им сделать свой дом местом силы. В житейских мелочах будет заключаться вся суть. Также полезно будет направить свою энергию на нечто позитивное.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Близнецы

На этой неделе нужно разобраться в себе и не искать при этом вины в ком-то еще. Перекладывание ответственности на других негативно скажется на карме Близнецов. На этой неделе стоит переждать бурю, если она начнется. Нежелательно браться за новые проекты.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Рак

Раки будут весьма успешны в эти семь дней. Ночные светила в полном спокойствии. Достичь успеха в любом деле помогут духовные практики и ритуалы. Также полезно будет полагаться на интуицию. Можно смело просить о помощи близких людей. Уединение же не принесет ничего хорошего.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Лев

У каждого Знака есть темные стороны. Львам стоит попытаться исправить свои недостатки и ужасные привычки. Идеальное время для работы над собой. Астрологи рекомендуют прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Настало время стать мудрее. Возможно, Вселенная возьмет со Львов плату за прошлые ошибки.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Дева

Если нет стимула для саморазвития, то придется заниматься насущными делами. Ни в коем случае нельзя бросать их на полпути. Это чревато большими неурядицами в сфере работы и финансов. Также не стоит спешить с предъявлением претензий второй половинке.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Весы

Весы входят в список прирожденных лидеров по Знаку Зодиака. Это значит, что люди к ним прислушиваются. Пришло время посвятить себя помощи коллегам. На горизонте могут возникнуть новые возможности и в любви.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Скорпион

Скорпионы могут насытиться негативной энергией в начале недели. Причиной тому могут быть знакомства с токсичными людьми, неприятные ситуации и события на работе и дома. Самый большой враг в любви для Скорпионов - фальшивые чувства. Не бойтесь быть собой и искренним.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Стрелец

Большие успехи ожидают Стрельцов-фрилансеров и тех, кто находится в отпуске. Астрологи советуют адекватно воспринимать критику, посвящать время освоению новых навыков.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Козерог

Козерогам ночные светила и планеты помогут сосредоточиться на самых важных делах и проблемах. Представителям этого знака зодиака не стоит ставить себя в жесткие рамки. Это будет неделя возможностей. Козерогам удастся победить внутреннюю дисгармонию, страхи, закрыть уязвимые места.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Водолей

Порой для достижения счастья нам всем нужно от чего-то избавляться. Для Водолеев настало такое время. Будет полезно избавиться от вредных привычек, заняться своим здоровьем. Самым опасным чувством этой недели астрологи называют зависть. Не нужно сравнивать себя с другими.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года Рыбы

Рыбам стоит опасаться энергетических вампиров. Критику стоит использовать себе во благо. Некоторые слова окружающих людей действительно будут крайне важными. Ближе к выходным можно отправляться в дальнюю дорогу.