Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия - Кравчук

Российская Федерация сознательно нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, так как блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщается на странице ТКГ в соцсети Facebook в среду, 23 июня.

"Блокирование доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях - это признаки сознательного нарушения Российской Федерацией Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Кравчук.

Именно в связи с нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах Украинская сторона в очередной раз подняла этот вопрос в рамках ТКГ.

Кравчук привлек внимание спецпредставителя главы ОБСЕ Хайди Ґрау к тому, что единственной причиной непредоставления нашему государству расширенного заключения по результатам применения гарантий МАГАТЭ в Украине в 2020 году стала невозможность проведения инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях из-за блокирования РФ решения этого вопроса по сути.

Украина исходит из того, что блокирование доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях - это сознательное препятствование работе международной организации со стороны РФ, "а в сочетании с продолжающейся милитаризацией Крымского полуострова такие действия содержат четкие признаки нарушения Российской Федерацией Договора о нераспространении ядерного оружия".

"Очевидно, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и, во вторую - как поставщик ядерных услуг технологий в третьи страны", - подчёркивают в украинской делегации.

Как сообщалось, Кравчук ожидает, что вопрос о присоединении США к переговорам в "Нормандском формате" будет решен после личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Джо Байденом.