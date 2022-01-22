Потрібна сильна воля: для кого 2022-й рік буде складним згідно зі східним гороскопом

На яскраві та несподівані повороти розраховувати Щурам не варто

Східний гороскоп на 2022-й рік обіцяє для багатьох сприятливий період, адже Тигр, як символ року, тварина динамічна, яка веде до оновлення та особистісного зростання. Головне, щоб було бажання розвиватися та не зупинятися на досягнутому.

Як пише astrorok.ru, для Щура, який стоїть першим у східному гороскопі (роки народження 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020), рік Тигра буде в стані "плато" — на певному рівні без змін в кращий чи гірший бік. Все залежить від того, як цей знак справлятиметься з життєвими випробуваннями у всіх сферах життя.

Фінансова сторона буде більш збитковою, ніж прибутковою. У цьому питанні знадобиться допомога близьких людей, родичів. Для зміцнення бюджету знадобиться терпіння та сильна воля. Так само справи й з роботою. Тим, хто перебуває у пошуках, треба розглядати перспективність роботи у матеріальному плані, а у спілкуванні з начальством і колегами — виявляти мудрість і тактовність.

У справах любовних також очікуються хвилювання, і все через невизначеність і невпевненість у вірності партнера.

Загалом, зірки радять Щурам у рік Тигра гідно переступати через перешкоди та домагатися всього самотужки, не боячись просити підтримки у близьких. Нічні світила допоможуть цьому знаку тільки в тому випадку, якщо Щури будуть частіше усміхатися, бути позитивними з оточуючими.

Раніше ми писали, якого знака східного гороскопа можуть "кинути" на гроші у 2022 році.