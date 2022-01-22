Потребуется сильная воля: для кого 2022-й год будет сложным согласно восточному гороскопу

На яркие и неожиданные повороты рассчитывать Крысам не стоит

Восточный гороскоп на 2022-й год обещает для многих благоприятный период, ведь Тигр, как символ года, животное динамичное, которое ведет к обновлению и личностному росту. Главное, чтобы было желание развиваться и не останавливаться на достигнутом.

Как пишет astrorok.ru, для Крысы, которая стоит первой в восточном гороскопе (годы рождения 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020), год Тигра будет в состоянии "плато" — на определенном уровне без изменений в лучшую или худшую сторону. Все зависит от того, как этот знак будет справляться с жизненными испытаниями во всех сферах жизни.

Финансовая сторона будет больше убыточная, чем прибыльная. В этом вопросе понадобиться помощь близких людей, родственников. Для укрепления бюджета потребуется терпение и сильная воля. Так же обстоят дела и с работой. Тем, кто находится в поисках, нужно разглядывать перспективность работы в материальном плане, а в общении с начальством и коллегами — проявлять мудрость и тактичность.

В делах любовных также ожидаются волнения, и все из-за неопределенности и неуверенности в верности партнера.

В общем, звезды советуют Крысам в год Тигра достойно перешагивать через препятствия и добиваться всего своими силами, не боясь просить поддержки у близких. Ночные светила помогут этому знаку только в том случае, если Крисы будут почаще улыбаться, быть позитивными с окружающими.

Ранее мы писали, какого знака восточного гороскопа могут "кинуть" на деньги в 2022-м году.