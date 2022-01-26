Коли можуть скинути Зеленського та які його шанси на другий термін: астролог озвучив прогноз

2022 рік може стати переломним для українського лідера

Друга половина каденції президента Володимира Зеленського, який 25 січня відзначив 44-річчя, може перерватися в 2022 році. Якщо ж гарант утримається, то правитиме Україною до кінця свого президентського терміну. Такий прогноз озвучив астролог Влад Росс у коментарі "Телеграфу".

Так, астролог заявив, що рік, що настав, може виявитися переломним для президентства Зеленського.

"Найголовніше, щоб цього року він всидів на троні, тоді точно залишиться до кінця каденції. Якщо все буде нормально, то Зеленський керуватиме Україною усі 5 років президентського терміну. Але не більше. Другого терміну він не матиме точно", — розповів астролог.

За словами Росса, положення планети Сатурн з березня по квітень може розмежувати період правління Зеленського на "до" і "після". У цей період планета увійде до Дому влади в гороскопі Зеленського.

"Сатурн раз на 30 років перетинає лінію горизонту, пов’язану з владою та кар’єрою. У житті будь-якої людини це відбувається раз на 30 років, а у Зеленського це випадає якраз на 2022 рік. У цей період найбільша небезпека того, що Зеленського можуть повалити", — пояснив Росс.

Крім того, непростими для президента можуть виявитися такі місяці 2022 року, як листопад та грудень. Астролог заявив, що через розташування планети війни Марса можуть відбутися серйозні протести проти Зеленського, а ще на нього може бути скоєно замах.

Астролог додав, що якщо Зеленський не втратить повноваження у 2022 році, то подальші роки будуть для гаранта менш критичними.

А ось перемога на президентських виборах вдруге для Зеленського є малоймовірною, на думку Росса. Так, у другому турі, припускає астролог, Зеленський міг би "зійтися" з Петром Порошенком або Юрієм Бойком. І за такого розкладу, зазначає наш співрозмовник, навіть є шанс на те, що українці повторно повірять у Зеленського та проголосують.

"Взагалі, є кандидат, вирощений з його партії, Дмитро Разумков, якому Зеленський точно програє у другому турі. Ще кілька років тому я сказав, що Разумков має всі шанси стати президентом. Два роки тому я говорив про те, що якщо Зеленському і треба когось побоюватися, то це Разумков. Тоді ще вони були дружні, Разумков був спікером парламенту і нічого не віщувало..." — додав Влад Росс.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, наскільки Володимир Зеленський сумісний із гороскопом України як її президент. Докладніше про астрологічний розбір натальної карти гаранта читайте в нашому матеріалі.