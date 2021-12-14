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«Слуги народу» з’ясовують, як позбавляти мандатів мажоритарників, які йдуть до Разумкова

Автор
Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Народний депутат Дмитро Разумков
Народний депутат Дмитро Разумков

Питання стало актуальним для фракції після відходу з її лав народного депутата Романа Сохи

У «Слузі народу» вивчають юридичні можливості позбавлення депутатських мандатів парламентаріїв, які вирішили залишити фракцію монобільшості та вступити до МФО «Розумна політика» Дмитра Разумкова. Відповідний документ опинився у розпорядженні "Телеграфа".

Народні депутати, які входять до "СН", направили відповідне звернення до Центральної виборчої комісії з проханням роз’яснити, чи можуть вони позбавити мандата депутатів-мажоритарників, які виходять з їхньої фракції.

Як раніше вже писав «Телеграф», це питання актуалізувалося після того, як депутат Роман Соха залишив фракцію «Слуга Народу» та вступив до МФО Разумкова. Тоді джерело у фракції говорило, що правоохоронні органи перевіряють діяльність нардепа на випадок підкупу. За словами джерела, оскільки немає чіткої позиції з цього питання від Конституційного суду, виникає «правова невизначеність».

Все це робилося з метою позбавити його мандата, щоб запобігти іншим можливим виходам депутатів із фракції.

Однак ЦВК у своїй відповіді депутатам, яка є у розпорядженні «Телеграфа», пояснила, що позбавлення мандатів таких депутатів суперечитиме закону. Зокрема, у відповіді йдеться, що позбавити мандата можна лише у випадку, якщо депутат обирався за списком, а не мажоритарним округом.

Теги:
#Верховна Рада #Слуга народу
Народний депутат Дмитро Разумков
Політика
«Слуги народу» з’ясовують, як позбавляти мандатів мажоритарників, які йдуть до Разумкова
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Дата публікації
Категорія
Народний депутат Дмитро Разумков
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