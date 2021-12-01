Ахметов створює партію під Авакова: олігарха запідозрили в планах позбутися від поста президента

Експерт вважає, що нову партію з Разумковим, Аваковим та Яценюком представлять вже у грудні

Політологи переконані, що найближчим часом розгориться медійна війна між мільярдером Рінатом Ахметовим та президентом України Володимиром Зеленським, який на нещодавньому прес-марафоні хоч і спростовував чутки про війну як таку, але підтвердив наявність конфлікту.

Так, як розповів в ексклюзиві "Телеграфу" директор Інституту розвитку профспілкового руху Михайло Чаплига, суспільству вже видно "удари" сторін. Причому, за словами політичного експерта, Офіс президента інформаційно заручився підтримкою СБУ.

"Ахметов же намагатиметься вибудувати свій політичний проект на зло президенту та його "слугам" – з прицілом на наступні вибори. Як президентські, так і парламентські. Мова про партію, яку він створює під Яценюка та Авакова. Такий собі "Народний фронт-2 ", але на чолі з Розумковим", – переконаний Михайло Чаплига.

Політолог вважає, що можлива нова партія Ахметова триматиме курс на ЄС та інтеграцію до НАТО, а також підтримає бізнес.

Чаплига говорить, що головне, за що може взятися Рінат Ахметов, — це перетворення України на парламентсько-президентську республіку із зменшенням повноважень президента.

"Завдання Ахметова в даному випадку — позбутися поста президента, перетворити країну на боярщину, завести свою фракцію в парламент, але вже на нових умовах", — каже політолог, вважаючи, що новий проект олігарха запустять уже в грудні.

Раніше "Телеграф" писав, що саме Ахметова, на думку президента Володимира Зеленського, намагаються втягнути в держпереворот в Україні, який, ймовірно, призначений на 1 грудня.

Нагадаємо, між лідером держави та бізнесменом є розбіжності, а президентська партія "Слуга народу" відмовилася приходити на ефіри телеканалів Ахметова.