Ахметов создает партию под Авакова: олигарха заподозрили в планах избавиться от поста президента

Эксперт считает, что новую партию с Разумковым, Аваковым и Яценюком представят уже в декабре

Политологи убеждены, что в ближайшее время разгорится медийная война между миллиардером Ринатом Ахметовым и президентом Украины Владимиром Зеленским, который на недавнем пресс-марафоне хоть и опровергал слухи о войне как таковой, но подтвердил наличие конфликта.

Так, как рассказал в эксклюзиве "Телеграфу" директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга, обществу уже видны "удары" сторон. Причем, по словам политического эксперта, Офис президента информационно заручился поддержкой СБУ.

"Ахметов же будет пытаться выстроить свой политический проект в пику президенту и его "слугам" – с прицелом на следующие выборы. Как президентские, так и парламентские. Речь о партии, которую он создает под Яценюка и Авакова. Такой себе "Народный фронт-2", но во главе с Разумковым", – убежден Михаил Чаплыга.

Политолог считает, что возможная новая партия Ахметова будет держать курс на ЕС и интеграцию в НАТО, а также поддержит бизнес.

Чаплыга говорит, что главное, за что может взяться Ринат Ахметов, — это превращение Украины в парламентско-президентскую республику с уменьшением полномочий президента.

"Задача Ахметова в данном случае – избавиться от поста президента, превратить страну в боярщину, завести свою фракцию в парламент, но уже на новых условиях", — говорит политолог, считая, что новый проект олигарха запустят уже в декабре.

Ранее "Телеграф" писал, что именно Ахметова, по мнению президента Владимира Зеленского, пытаются втянуть в госпереворот в Украине, который, предположительно, назначен на 1 декабря.

Напомним, между лидером государства и бизнесменом есть разногласия, а президентская партия "Слуга народа" отказалась приходить на эфиры телеканалов Ахметова.