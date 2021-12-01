Жаркий декабрь Украины: каким будет последний месяца года для страны

Украинскому государству предстоит пережить непростой месяц с политической точки зрения

Украина входит в последний месяц года с массой «горячих точек». Это и заявление президента Владимира Зеленского о якобы готовящемся на начало декабря перевороте, и скопление российских войск у наших границ, и накаляющая ситуация в Раде, где экс-спикер Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение, и набирающий обороты «вагнергейт». Наконец, это усиливающееся противостояние между Офисом президента и самым богатым украинцем – Ринатом Ахметовым.

Эксперты рассказали «Телеграфу», что принесет декабрь Украине на внутриполитической и внешнеполитической арене.

Будет позиционная война между Ахметовым и Зеленским

Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга самым важным событием декабря называет принятие или не принятие госбюджета на 2022 год. А если принятие, то на каких условиях.

«Каких-то потрясений, «майданов» я не ожидаю. На 1 декабря планируются протесты ФОПов, но они не носят какого-то революционного характера. У них свои справедливые требования против фискализации и так далее. И они рассчитывают на соответствующую реакцию в парламенте. Анонсированные путчи, даже если были, сорваны», – отмечает эксперт.

По его словам, в ближайшее время будет скорее просто позиционная война между Ахметовым и Зеленским, без яркой фазы.

«Позиционная война означает медийную. И мы уже видим, как стороны обмениваются ударами. Причем Офис президента информационно подключил к игре и СБУ. Ахметов же будет пытаться выстроить свой политический проект в пику президенту и его «слугам» – с прицелом на следующие выборы. Как президентские, так и парламентские. Речь о партии, которую он создает под Яценюка и Авакова. Такой себе «Народный фронт-2», но во главе с Разумковым», – прогнозирует Михаил Чаплыга.

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Он акцентирует, что проект будет поддерживать евроинтеграционный курс, интеграцию в НАТО, более либеральную экономику, защиту крупного бизнеса.

«То есть, строится чисто праволиберальный проект, на который рассчитывает Ахметов в преддверии досрочных или срочных выборов. Пока сложно сказать – парламентских или президентских. Кстати, главная линия, которую будет продвигать этот проект – изменение балансов, превращение Украины в реально парламентско-президентскую республику, с уменьшением полномочий президента, – уверяет эксперт. – Задача Ахметова в данном случае – избавиться от поста президента, превратить страну в боярщину, завести свою фракцию в парламент, но уже на новых условиях. Позиционировать новый проект Ахметова начнут в декабре. Но потрясений ни в декабре, ни в январе я не ожидаю. Будет позиционная война – не более».

Зеленский же, по мнению Михаила Чаплыги, будет пытаться «декоммунизировать», максимально ослабить Ахметова.

«Если Ахметов будет предпринимать какие-то действия провокационного характера, к примеру, массовые отключения электричества, провоцируя протесты, Зеленский может заявить, что олигарх шантажирует всю страну. А великий борец с олигархами Зеленский – как раз таки на стороне народа. И такое позиционирование может позволить президенту выиграть в этом противостоянии, – поясняет эксперт. – Ахметов мог использовать в борьбе с ОП карманные профсоюзы. В свое время он наплодил их немало, некоторые даже завел в парламент в рядах разных политсил. Олигарх мог бы прикрыться ими – и якобы «от имени трудящихся» требовать, допустим, повышения цен на электроэнергию, уголь, защищать «зеленый тариф». Но те карманные профсоюзы, которые есть у Ахметова, не пользуются поддержкой рабочих, так что это особого эффекта не имело бы».

Россия продолжит атаковать

По мнению политэксперта, дипломата Вадима Трюхана, декабрь 2021 станет одним из самых жарких месяцев для президента Зеленского и для Украины в целом.

«Интенсивность гибридных энергетических, миграционных и информационных войн путинской России против Запада, к которому с недавних пор по праву относится и Украина, будет нарастать в арифметической прогрессии, – прогнозирует эксперт. – Цель – дестабилизация Европы, создание очагов хаоса и анархии в Украине с прицелом на полную делегитимизацию власти. Плюс – принуждение президента США Джо Байдена к «большой сделке» (big deal), которая бы установила новый мировой порядок, где доминировали бы сферы интересов Вашингтона и Кремля».

В этом контексте, уверен Вадим Трюхан, для Украины крайне важно сохранить стабильную поддержку своей независимости и территориальной целостности со стороны США, а также других западных партнеров.

«Нельзя допустить никаких договоренностей между крупными геополитическими игроками, которые касались бы, в том числе Украины, без Украины. Следовательно, международные контакты президента Зеленского в ближайшие недели будут иметь определяющее значение для того, как будут развиваться события в Украине и вокруг нее в ближайшие 2-2,5 года», – считает эксперт.

Топ-5 ключевых событий

Вадим Трюхан обозначил пять ключевых для Украины событий, которые либо произойдут в декабре, либо будут отсрочены на следующий год.

1. Контакты по линии Зеленский-Байден

«Возможные новые переговоры уже были анонсированы Вашингтоном, в частности в связи с неожиданным сообщением президента Украины о так называемом государственном перевороте, который якобы планировался на 1-2 декабря сего года. Учитывая заинтересованность Белого Дома в сохранении внутриполитической стабильности в Украине, уже в ближайшие дни может состояться украинско-американский саммит в режиме видеоконференции или телефонного разговора, – считает эксперт. – Пустопорожним он не будет. Скорее всего, для поощрения украинского руководства американская сторона объявит о дополнительном пакете помощи Украине, необходимой для противостояния агрессивным посягательствам России и продолжения внутренних реформ. На фоне намерений Путина любой ценой добиться встречи с Байденом уже в этом году, переговоры по линии Зеленский — Байден приобретают исключительно важное значение».

2. Германский кейс

Речь, по словам Вадима Трюхана, об утверждение Бундестагом лидера социал-демократов Олафа Шольца в должности канцлера ФРГ, а также – персонального состава его коалиционного правительства.

«Первые контакты по линии Зеленский — Шольц, а также глав внешнеполитических ведомств Кулебы и Бербок, покажут, каковы перспективы перезапуска украинско-немецких двусторонних отношений, – отмечает эксперт. – Это особенно важно после довольно неоднозначного последнего года, в течение которого из Киева неоднократно звучали обвинения в сторону Берлина, преимущественно неоправданные, о сдаче украинских интересов в пользу Москвы».

3. В ожидании Макрона

Франция, как и Германия, является одной из составляющих нормандского формата. И, как и с Берлином, в отношениях Киева и Парижа сейчас не всё гладко.

«Давно и неоднократно анонсирован визит президента Франции Эмануэля Макрона в Украину. Но пока он так и не состоялся. Между тем, в последнее время во французско-украинских отношениях образовалась странная пауза, – подчеркивает Вадим Трюхан. – Несмотря на попытки украинской дипломатии заангажировать в Украину французскую сторону, Париж действует крайне осторожно. И тот факт, что в последнее время информация о конкретных датах визита президента Франции в Украину не циркулирует в СМИ, оптимизма не прибавляет. Ведь если Макрон в очередной раз проигнорирует Киев, вероятно, не желая раздражать «друга Путина», следующий случай для организации такого визита появится нескоро. В апреле 2022 года во Франции состоятся очередные президентские выборы. А с приближением к ним, Макрону будет не до зарубежных визитов».

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4. Попытка усадить Путина за стол переговоров

По мнению эксперта, в декабре не ослабнут попытки со стороны Киева установить контакты любого формата с участием Зеленского и Путина.

«При этом вероятность очного саммита в Нормандском формате или на двустороннем уровне фактически равна нулю, – говорит Вадим Трюхан. – Всё из-за диаметрально противоположного видения сторонами повестки дня переговоров. В то же время, исключать какой-либо другой контакт, по телефону или видео, не следует. Ведь в этом заинтересованы обе стороны. Путин понимает, что очередная войнушка ему может стоить слишком дорого. Поэтому после достижения максимально возможного уровня напряжения, благодаря бряцанию оружием на границах с Украиной, он может пойти на контакт, хотя и с позиции силы. Для Зеленского же такая встреча – вообще жизненная необходимость. Ведь ключевое его предвыборное обещание по установлению мира так и остается не выполненным. Однако вероятность каких-нибудь мало-мальски значимых договоренностей выглядит крайне низкой».

5. Дипкорпус, представители Запада и Зеленский

Вадим Трюхан напоминает: во время пресс-марафона президент Зеленский объявил о том, что в 20 числах декабря он проведет встречу с руководством украинского дипломатического корпуса и представителями Запада.

«Давно назревшая, а также перезревшая встреча, – уверен эксперт. – Думаю, что во время этого мероприятия президент поставит новые внешнеполитические задачи перед украинскими дипломатами, а также объяснит нашим западным партнерам логику действий Украинского Государства на следующий год. Следовательно, от этого ивента можно ожидать определенных сенсаций. В том числе, в вопросе корректировки стратегии дальнейших действий Украины, направленных на восстановление собственной территориальной целостности».

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