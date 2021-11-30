Зеленский, СБУ, Ахметов и государственный переворот: что здесь не так

Эксперты указали на вопиющий непрофессионализм правоохранителей и странное поведение власти в истории с якобы готовящимся госпереворотом

Служба безопасности Украины сообщила в понедельник, 29 ноября, о досудебном расследовании касательно подготовки "отдельными лицами" действий по захвату власти в государстве. А спустя несколько часов после обнародования этой информации, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы контрразведки СБУ.

Напомним, во время пресс-марафона 26 ноября Зеленский сообщал, что госпереворот мог быть осуществлен 1 или 2 декабря. При этом он указывал, что, согласно данным разведки, некоторые граждане Украины при содействии России пытаются втянуть в его подготовку и богатейшего человека страны Рината Ахметова.

Эксперты рассказали «Телеграфу», что не так с этим «госпереворотом».

Нарушена логика действий

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак расценивает открытие Службой безопасности Украины уголовного производства по факту подготовки к захвату государственных органов (ч. 1 ст. 109 УК) как запоздалый и чрезвычайно неэффективный ход со стороны Офиса президента.

По словам эксперта, по логике, все происходящее должно увязываться в следующую последовательность действий.

1. Выявление спецслужбами факта подготовки действий по захвату органов государственной власти.

2. Открытие уголовного производства, без публичного освещения данного факта.

3. Проведение комплекса следственных мероприятий по документированию всех участников данного злодейского замысла (прослушка телефонов, взлом электронной переписки, слежка и прочее). Установление конкретной роли каждого участника (политиков, военных, правоохранителей) и выявление мест, где хранится оружие/боеприпасы, которые и будут использоваться при захвате власти.

4. Задержание всех участников планируемого переворота и помещение их в СИЗО на период ведения следствия.

5. Совместная открытая пресс-конференция силовиков СБУ и Офиса Генпрокурора по результатам выявленного преступления, которая сопровождается демонстрацией аудио- видеоматериалов, подтверждающих версию правоохранителей.

6. Специальное обращение президента к народу с клятвенным обещанием покарать всех злоумышленников.

«А в нашем случае мы видим сперва этап №6, а потому почему-то – №2. Именно поэтому считаю, что данное уголовное производство не имеет судебных перспектив, так как в суд банально нечего и некого передавать. Как пример, мы можем вспомнить аналогичный кейс «Савченко-Рубан», хотя там доказательств было на несколько десятков уровней больше», – отмечает Иван Ступак.

Он считает, что громкое и беспочвенное заявление президента подрывает его личный авторитет и доверие к нему.

«А в ответ он наверняка получит судебные иски о защите чести и деловой репутации со стороны Рината Ахметова, который в свою очередь имеет все шансы выиграть. Кроме того, это несёт за собой существенные репутационные и экономические последствия для страны на международном уровне, – прогнозирует эксперт. – Ведь страна, в которой даже потенциально может произойти государственный переворот, априори не является объектом инвестиционной привлекательности».

Сектором безопасности руководят непрофессионалы

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковника СБУ в отставке Олег Стариков подчеркивает, что такого рода информация, озвученная верховным главнокомандующим, воспринимается как очень серьезная. И напоминает, что даже президент США Байден отреагировал на сообщение о попытке переворота в Украине.

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«Но после всех этих громких заявлений я не вижу мер по реализации соответствующих действий. Если есть информация, которая соответствует таким критериям как достоверность, важность, своевременность, полнота – следственные органы (в нашем случае СБУ) регистрируют уголовное производство сразу! А не через три-четыре дня, да еще и после того, как об этом во всеуслышание заявил президент, – подчеркивает Олег Стариков. – Соответствующие подразделения получают команду на проведение оперативно-розыскных, оперативно-технических и других мероприятий касательно заговорщиков. Выявляют круг лиц, планирующих переворот. После чего принимается решение по их задержанию, допросу, получению санкций суда на задержание свыше трех суток – без права внесения залога. Если этого не сделали, то прочее – ерунда. Происходящее говорит о том, что, к большому сожалению, действие руководства сектора безопасности (о кадровом потенциале которого я уже 2,5 года говорю как о не соответствующем тем вызовам, которые стоят перед Украиной) являются непрофессиональными».

Олег Стариков уверен: если эти заявления Зеленского не подтвердятся, все его дальнейшие слова будут восприниматься как ничтожные. Причем не только внутри Украины. Нашему государству будет нанесен серьезнейший международный ущерб.

"Это смотрится даже не как страх, а как агония власти"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов также считает, что вся эта ситуация с госпереворотом напоминает телегу, запряженную впереди лошади.

«Сначала проводятся оперативные действия, задержания, аресты. То есть, купируются попытки госпереворота. Только после этого можно оглашать – "мы ликвидировали, вот организаторы, вот зачинщики, вот «сетка», которую мы разгромили". Или турецкий вариант, когда Эрдоган спровоцировал Гюлена на попытку переворота. Будучи к этому готовым. Не стал расследовать, заставил выступить, после чего переловил. А так ляпнуть языком просто «завтра будет переворот, мы знаем, кто участвует». Кто так делает? Надо арестовывать, проводить судебные процессы. А то, что СБУ выступило с запоздалым заявлением – это битье по хвостам. Серьезные заявления и потенциальные риски Банковая превратила в фарс, в клоунаду, – подчеркивает эксперт. – Теперь еще выясняется, что «переворотчики» — за пределами Украины. И задерживать как бы некого».

Всё это, по мнению Олега Жданова, говорит о том, что Зеленский очень боится потерять власть.

«Трон под ним шатается. Отсюда идут такие запугивания. Типа – завтра переворот. Так если он завтра должен состояться, и вы об этом знали, почему вчера никого не задержали?

В таких заявлениях нет никакой логики. А потому это смотрится даже не как страх, а как агония власти», – констатирует Олег Жданов.

Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы) Георгий Тука в блоге на «Телеграфе» жестко отреагировал на пресс-марафон Владимира Зеленского.

Директор аналитического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев, комментируя «Телеграфу» выпад Зеленского против Ахметова, отметил, что последствия могут быть разрушительными для всей Украины.

Также «Телеграф» рассказывал, что у Ахметова с Банковой в последнее время наметился конфликт, набирающий обороты.