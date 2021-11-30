Зеленський, СБУ, Ахметов та державний переворот: що тут не так

Експерти вказали на кричущий непрофесіоналізм правоохоронців і дивну поведінку влади в історії з держпереворотом, який нібито готується

Служба безпеки України повідомила у понеділок, 29 листопада, про досудове розслідування щодо підготовки "окремими особами" дій щодо захоплення влади в державі. А через кілька годин після оприлюднення цієї інформації президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, під час пресмарафону 26 листопада Зеленський повідомляв, що держпереворот міг бути здійснений 1 або 2 грудня. При цьому він вказував, що, згідно з даними розвідки, деякі громадяни України за сприяння Росії намагаються втягнути в його підготовку і найбагатшу людину країни Ріната Ахметова.

Експерти розповіли «Телеграфу», що не так з цим «держпереворотом».

Порушено логіку дій

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розцінює відкриття Службою безпеки України кримінального провадження за фактом підготовки до захоплення державних органів (ч. 1 ст. 109 КК) як запізнілий та надзвичайно неефективний хід з боку Офісу президента.

За словами експерта, за логікою, все, що відбувається, має ув’язуватися в наступну послідовність дій.

1. Виявлення спецслужбами факту підготовки дій щодо захоплення органів державної влади.

2. Відкриття кримінального провадження, без публічного висвітлення цього факту.

3. Проведення комплексу слідчих заходів щодо документування всіх учасників даного злодійського задуму (прослуховування телефонів, злом електронного листування, стеження та інше). Встановлення конкретної ролі кожного учасника (політиків, військових, правоохоронців) та виявлення місць, де зберігається зброя/боєприпаси, які будуть використовуватися при захопленні влади.

4. Затримання всіх учасників запланованого перевороту та розміщення їх у СІЗО на період ведення слідства.

5. Спільна відкрита пресконференція силовиків СБУ та Офісу Генпрокурора за результатами виявленого злочину, що супроводжується демонстрацією аудіо- та відеоматеріалів, що підтверджують версію правоохоронців.

6. Спеціальне звернення президента до народу з клятвенною обіцянкою покарати всіх зловмисників.

«А в нашому випадку ми бачимо спочатку етап №6, а тому чомусь – №2. Саме тому вважаю, що дане кримінальне провадження не має судових перспектив, оскільки до суду банально нема чого й нема кого передавати. Як приклад, ми можемо згадати аналогічний кейс «Савченко-Рубан», хоча там доказів було на кілька десятків рівнів більше», – зазначає Іван Ступак.

Він вважає, що гучна і безпідставна заява президента підриває його особистий авторитет та довіру до нього.

«А у відповідь він напевно отримає судові позови щодо захисту честі та ділової репутації з боку Ріната Ахметова, який своєю чергою має всі шанси виграти. Крім того, це несе суттєві репутаційні та економічні наслідки для країни на міжнародному рівні, – прогнозує експерт. – Адже країна, де навіть потенційно може статися державний переворот, апріорі не є об’єктом інвестиційної привабливості».

Сектором безпеки керують непрофесіонали

Експерт з питань сектору оборони та безпеки, полковника СБУ у відставці Олег Старіков підкреслює, що така інформація, озвучена верховним головнокомандувачем, сприймається як дуже серйозна. І нагадує, навіть президент США Байден відреагував на повідомлення про спробу перевороту в Україні.

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«Але після всіх цих гучних заяв я не бачу заходів щодо реалізації відповідних дій. Якщо є інформація, яка відповідає таким критеріям, як правдивість, важливість, своєчасність, повнота – слідчі органи (у нашому випадку СБУ) реєструють кримінальне провадження одразу! А не через три-чотири дні, та ще й після того, як про це заявив президент, – підкреслює Олег Старіков. – Відповідні підрозділи одержують команду на проведення оперативно-розшукових, оперативно-технічних та інших заходів щодо змовників. Виявляють коло осіб, які планують переворот. Після чого приймається рішення щодо їх затримання, допиту, отримання санкцій суду на затримання понад три доби – без права внесення застави. Якщо цього не зробили, то інше – нісенітниця. Те, що відбувається, говорить про те, що, на превеликий жаль, дія керівництва сектору безпеки (про кадровий потенціал якого я вже 2,5 роки говорю як про те, що не відповідає тим викликам, які стоять перед Україною) є непрофесійними».

Олег Старіков упевнений: якщо ці заяви Зеленського не підтвердяться, всі його подальші слова сприйматимуться як нікчемні. Причому не лише усередині України. Нашій державі буде завдано серйозної міжнародної шкоди.

"Це виглядає навіть не як страх, а як агонія влади"

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов також вважає, що вся ця ситуація з держпереворотом нагадує віз, запряжений попереду коня.

«Спочатку проводяться оперативні дії, затримання, арешти. Тобто нівелюються спроби держперевороту. Тільки після цього можна оголошувати – "ми ліквідували, ось організатори, ось призвідники, ось "сітка", яку ми розгромили". Або турецький варіант, коли Ердоган спровокував Ґюлена на спробу перевороту. Бувши до цього готовим. Не став розслідувати, змусив виступити, після чого переловив. А так ляпнути мовою просто «завтра буде переворот, ми знаємо, хто бере участь». Хто це робить? Потрібно заарештовувати, проводити судові процеси. А те, що СБУ виступило із запізнілою заявою – це биття хвостами. Серйозні заяви та потенційні ризики Банкова перетворила на фарс, на клоунаду, – наголошує експерт. – Тепер ще з’ясовується, що "переворотники" – за межами України. І затримувати нема кого».

Все це, на думку Олега Жданова, свідчить, що Зеленський дуже боїться втратити владу.

«Трон під ним хитається. Звідси йдуть такі залякування. Типу – завтра переворот. Тож якщо він завтра має відбутися, і ви про це знали, чому вчора нікого не затримали?

У таких заявах немає жодної логіки. Тому це виглядає навіть не як страх, а як агонія влади», – констатує Олег Жданов.

Раніше колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій голова Луганської ВДА (2015-2016 роки) Георгій Тука у блозі на «Телеграфі» жорстко відреагував на пресмарафон Володимира Зеленського.

Директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов, коментуючи "Телеграфу" випад Зеленського проти Ахметова, зазначив, що наслідки можуть бути руйнівними для всієї України.

Також «Телеграф» розповідав, що в Ахметова з Банковою останнім часом намітився конфлікт, який набирає обертів.