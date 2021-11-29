Бутусов виступив із новим звинуваченням на адресу Зеленського та Єрмака

Журналіст назвав імена осіб при владі, які загрожують його життю

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, який під час великого прес-марафону звинуватив президента Володимира Зеленського у брехні, розповів про погрози та тиск.

Про це він висловився у коментарі "Фокусу", повідомляє "Телеграф".

За словами журналіста, Офісу президента та російським агентам при владі вигідно, щоб він не ставив незручні питання про "вагнергейт" та інші слизькі теми.

Так, на нього чинять тиск голова ОП Андрій Єрмак, його заступник Олег Татаров, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, екс-радник президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

"Ті, хто у Зеленського відповідають за зв’язки з Росією та вирішення силових питань", — пояснює Бутусов.

Він стверджує, що поки не має наміру тікати з України чи наймати охорону, тоді як державна охорона не вселяє довіри.

Нагадаємо, що 26 листопада відбулася велика прес-конференція Володимира Зеленського, на яку він покликав 30 журналістів і дав їм можливість поставити 30 питань. Цікаво, що запрошені були його найбільші критики, такі як Юрій Бутусов та Михайло Ткач із "Української правди".

Варто зауважити, що на питання про зрив операції із затримання "вагнерівців" влітку 2020 року президент відповідав дуже довго, запинаючись, при цьому виклав багато фактів з минулого і зрештою не дав жодної конкретики.

Із цього приводу йому заперечив Юрій Бутусов, звинувативши Зеленського у брехні.

Як повідомляв "Телеграф", після цього скандалу радник голови ОП Олексій Арестович відкрито заявив, що Юрію Бутусову може загрожувати смертельна небезпека.