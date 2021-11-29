"Бовдура давно час рятувати": Арестович заявив, що Бутусов може повторити долю Гонгадзе

За словами радника голови ОП, зараз журналіста складно назвати адекватно мислячою людиною

Журналісту Юрію Бутусову, який під час прес-конференції Володимира Зеленського вступив із президентом у суперечку, може загрожувати смертельна небезпека.

Таких висновків дійшов радник голови ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, раніше він чесно симпатизував Бутусову, поважаючи його як одного із перших журналістів, які почали писати про війну. Проте за останні роки багато чого змінилося, говорить Арестович.

"Я його по-людськи попереджав: Юра, тебе використовують чорні політичні аферисти, смикаючи тебе за твій щирий патріотизм і почуття власної важливості одночасно, — зазначив чиновник. — Це погано скінчиться".

Тепер, на думку Арестовича, Юрій Бутусов перетворився на "чорного пропагандиста із ознаками розпаду особистості".

"Те, що він уже не цілком адекватний, це було видно на прес-конференції. Ніхто в здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з Президентом країни", — наголосив Олексій Арестович.

Чиновник вважає, що Бутусова "накачують психологічно", і це лише підтверджує нещодавня публікація відео, де той стріляє з гаубиці на навчання ЗСУ.

Але навіть за всієї критики вчинків журналіста, Арестович каже, що занепокоєний його майбутнім. За його словами, Юрій Бутусов може повторити долю вбитого Георгія Гонгадзе.

"Ані він [Юрій Бутусов], ані численні співчуваючі не бачать абсолютно очевидного — Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе", — упевнений Арестович.

Чиновник ствердждує, що ліквідацію редактора "Цензор.Нета" можуть замовити ті самі люди, які й підбивають Бутусова на такі вчинки. При цьому трагедія може статися вже найближчими тижнями, якщо не днями.

Такий розвиток подій може спонукати українців до організації чергових протестів, що, у свою чергу, зіграє на руку Росії.

"Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, бовдура, давно час рятувати" — резюмував Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які загальні висновки можна зробити з минулого прес-марафону президента Володимира Зеленського.