"Балбеса давно пора спасать": Арестович заявил, что Бутусов может повторить судьбу Гонгадзе

По словам советника главы ОП, сейчас журналиста сложно назвать адекватно мыслящим человеком

Журналисту Юрию Бутусову, который во время пресс-конференции Владимира Зеленского вступил с президентом в перепалку, может грозить смертельная опасность.

К таким выводам пришел советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, раньше он честно симпатизировал Бутусову, считая его одним из первых журналистов, которые начали писать про войну. Однако за последние года много чего изменилось, говорит Арестович.

"Я его по-человечески предупреждал: Юра, тебя используют черные политические аферисты, дергая тебя за твой искренний патриотизм и чувство собственной важности одновременно, — отметил чиновник. — Это плохо кончится".

Теперь, по мнению Арестовича, Юрий Бутусов превратился в "черного пропагандиста с признаками распада личности".

"То, что он уже не вполне адекватен, это было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны", — подчеркнул Алексей Арестович.

Чиновник считает, что Бутусова "накачивают психологически", и это только подтверждает недавняя публикация видео, где тот стреляет из гаубицы на учения ВСУ.

Но даже при всей критике поступков журналиста, Арестович говорит, что беспокоится за его будущее. По его словам, Юрий Бутусов может повторить судьбу убитого Георгия Гонгадзе.

"Ни он [Юрий Бутусов], ни многочисленные сочувствующие не видят совершенно очевидного — Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе", — уверен Арестович.

По его словам, ликвидацию редактора "Цензор.Нета" могут заказать те же люди, которые и подначивают Бутусова на такие поступки. При этом трагедия может произойти уже в ближайшие недели, если не дни.

Такое развитие событий может подтолкнуть украинцев к организации очередных протестов, что, в свою очередь, сыграет на руку России.

"Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать" — резюмировал Алексей Арестович.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие общие выводы можно сделать из прошедшего пресс-марафона президента Владимира Зеленского.