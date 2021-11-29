Бутусов выступил с новым обвинением в адрес Зеленского и Ермака

Журналист назвал имена лиц у власти, которые угрожают его жизни

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, который во время большого пресс-марафона обвинил президента Владимира Зеленского во лжи, рассказал об угрозах и давлении.

Об этом он высказался в комментарии "Фокусу", сообщает "Телеграф".

По словам журналиста, Офису президента и российским агентам у власти выгодно, чтобы он не задавал неудобные вопросы о "вагнергейте" и других скользких темах.

Так, на него оказывают давление глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Олег Татаров, первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко, экс-советник беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Те, кто у Зеленского отвечают за связи с Россией и решение силовых вопросов", — объясняет Бутусов.

Он утверждает, что пока не намерен бежать из Украины или нанимать охрану, в то время как государственная охрана не внушает доверия.

Напомним, что 26 ноября прошла большая пресс-конференция Владимира Зеленского, на которую он позвал 30 журналистов и дал им возможность задать 30 вопросов. Интересно, что приглашены были его наибольшие критики, такие как Юрий Бутусов и Михаил Ткач из "Украинской правды".

Стоит заметить, что на вопрос о срыве операции по задержанию "вагнеровцев" летом 2020 года президент отвечал очень долго, запинаясь, при этом выложил много фактов из прошлого и в конечном итоге не дал никакой конкретики.

По этому поводу ему возразил Юрий Бутусов, обвинив Зеленского во лжи.

Как сообщал "Телеграф", после этого скандала советник главы ОП Алексей Арестович открыто заявил, что Юрию Бутусову может грозить смертельная опасность.